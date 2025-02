Gaza, riconsegnate le salme degli ostaggi israeliani. Hamas: è colpa di Netanyahu

E’ andato in scena il solito rito della consegna degli ostaggi israeliani a Khan Younis, nella Striscia di Gaza.

LE SALME

Su un palco modesto, ai lati del quale campeggiano le immagini della propaganda islamista, sorvegliato da miliziani con la divisa militare a colto coperto e la fascia verde sulla fronte, la cerimonia è uguale alle precedenti, più rapida, dopo le minacce del premier israeliano Netanyahu, ma sul palco gli ostaggi, questa volta ci sono 4 bare nere. Tre contengono la famiglia Bibas, la mamma Shiri, e i due bambini Arial e kfir -rapito quando aveva 9 mesi-, i due fratellini erano i più piccoli tra i detenuti. Le testoline dai capelli rossi dei bimbi, erano diventati il simbolo tragico degli ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre del 2023. Nella quarta bara c’è Oded Lifschiz, 83 anni, rapito con la moglie, lei rilasciata per prima con un’altra sequestrata.

MORTI POCO DOPO LA CATTURA

A novembre dello stesso anno dell’attacco il gruppo terroristico aveva comunicato che i tre componenti della famiglia Bibas erano stati uccisi durante un bombardamento israeliano. La notizia non fu confermata da Tel Aviv, e Yarden -liberato nello scambio la settimana scorsa-, il padre dei bimbi, non si era voluto rassegnare. Ora, davanti a quelle bare, dovrà farsene una ragione. Il gruppo rivendica di aver "preservato le vite dei prigionieri, di aver fornito loro ciò che era possibile e di averli trattati umanamente". "Ma - è l'accusa - il loro esercito (Israeliano ndr) li ha uccisi insieme ai loro carcerieri". Il primo ministro Netanyahu viene raffigurato come un vampiro assetato di sangue nei poster accanto al palco e la didascalia recita: "Il criminale di guerra li ha assassinati con i missili degli aerei da caccia". Sullo sfondo die quei poster immagini di bare coperte da bandiere israeliane: "Ritorno alla guerra, ritorno dei rapiti nelle bare". Poi, rivolgendosi alle famiglie Bibas e Lifshitz, Hamas aggiunge: "Avremmo preferito i vostri figli fossero tornati vivi, ma i vostri leader militari e di governo hanno scelto di ucciderli invece di riportarli indietro". Lo spettacolo inscenato da Hamas per mostrare alla folla le salme dei quattro ostaggi morti si è tenuto accanto a un cimitero a Bani Suheila, dove - secondo al Jazeera - erano stati sepolti i corpi.

L’OMAGGIO AI DEFUNTI

Le casse sono state consegnate alla croce rossa. I rabbini renderanno omaggio alle spoglie dentro la Striscia di Gaza, prima di essere trasportati all’istituto di medicina legale di Tel Aviv, dove gli anatomopatologi procederanno all’identificazione dei cadaveri e cercheranno di capire le cause della morte. Mentre le salme dei quattro ostaggi venivano esposte sul palco allestito da Hamas, la folla riunita in piazza degli ostaggi a Tel Aviv ha assistito alla proiezione su un grande schermo di filmati della famiglia Bibas e di Oded Lifshitz, ripresi prima del loro rapimento. I media israeliani oggi non hanno trasmesso le immagini in diretta di al Jazeera del rilascio per rispetto ai defunti e alle famiglie.