Genova, pedoni investiti da un camion sulle strisce pedonali. Morta una donna

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

É accaduto questa mattina intorno alle 10, in Via Cornigliano, a Genova. La vittima è una cittadina ecuadoriana di 50 anni, residente nello stesso quartiere. La donna stava attraversando la strada insieme al marito, 60 anni, in prossimità delle strisce pedonali, quando è stata travolta da un camion. Anche il marito è rimasto ferito ad una gamba e si trova in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

LA ZONA ERA INTERDETTA AI MEZZI PESANTI

Tutto è accaduto in un’area in cui è stata recentemente istituita una "zona30" e dove vige il divieto di transito per gli autoarticolati, a cui è dedicata una viabilità parallela. Gli investigatori stanno cercando di capire perché il mezzo fosse lì, e se eventualmente il conducente avesse una deroga al divieto. Ma non sarebbe la prima volta che in zona lo stop ai mezzi pesanti viene violato, e sono numerose le segnalazioni sui gruppi social da parte dei residenti.