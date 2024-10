Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: arriva la sentenza del tribunale di Roma. Il conduttore parla di un programma insieme

La tv nella vita di Giancarlo Magalli c'è sempre stata, ma anche la radio ed il doppiaggio. Nel suo armadio c'è la divisa da "Vigile urbano" che indossa nelle grandi occasioni romane. Poi ci sono tutti i programmi di Rai1, la sua casa per oltre quarant'anni. Nella seconda Rete, invece, a I fatti vostri, ha incontrato Adriana Volpe (che conduceva con lui il programma ideato da Michele Guardì).

Tra Giancarlo e Adriana, in tv, ci sono stati battibecchi che sono finiti in Rete e poi quel post sui social del conduttore, che ha fatto arrabbiare la Volpe. Alcuni giorni fa è uscita la notizia legata alla sentenza del giudice del tribunale penale di Roma dopo la denuncia della Volpe contro Giancarlo Magalli. Come fa sapere il Corriere della sera, "il conduttore è stato condannato al pagamento di 700 euro di multa e al risarcimento danni per 5 mila euro, oltre a spese processuali e legali, per diffamazione aggravata scaturita da un post Facebook rivolto alla ex collega".

IL RACCONTO DI GIANCARLO MAGALLI

Magalli, sempre al Corriere, racconta: "L'altro giorno in tribunale, dopo l'ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato. Non volevo offendere nessuno. Anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo".

IL RAPPORTO CON LA RADIO

La radio nella vita di Magalli ha rappresentato tanto. «A Bandiera Gialla la mia prima volta. La gente voleva sentire la voce di Renzo Arbore, che era sempre nei titoli di coda. Ma lui disse “Per carità, non prenderò mai un microfono in vita mia”. Allora Boncompagni mi chiese di imitarlo e così il mio esordio fu con la voce di Renzo», racconta a Il corriere della sera il conduttore. Che è single. Rigorosamente. "Al momento sto benissimo nella mia casa dove vivo da trent’anni, con i miei libri e i miei ricordi", conclude Magalli.

