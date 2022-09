Gina Lollobrigida torna a casa, la diva del cinema Italia è stata dimessa

"Sta meglio, è tornata a casa", dice in esclusiva a RTL 102.5 lo staff della Lollobrigida. Alcuni giorni fa, l'attrice è stata operata in una clinica romana dall'equipe medica formata dal Prof. Sandro Luziatelli ed Elvira Di Cave e dai Dottori Ruggiero e Busetta. La Lollobrigida, dopo un incidente domestico, si è fratturata il femore ed è stato necessario il ricovero. Ore di ansia, la scorsa settimana, per la diva del cinema italiano e di Hollywood che tutto il mondo ama.



Le condizioni di salute della Lollobrigida sono buone. Nessun comunicato stampa ufficiale da parte dello staff, ma siamo in grado di raccontarvi qualche dettaglio in più: la Gina nazionale è rientrata nella sua casa sull'Appia in tarda mattinata ed è stata accompagnata da Andrea Piazzolla, suo factotum da anni. Una delle persone di fiducia che da un decennio è al fianco della Lollo. Piazzolla non l'ha lasciata sola nemmeno un istante durante il ricovero e dopo l'intervento.





LA CONVALESCENZA

Per Gina, che dovrà affrontare un periodo di convalescenza, è necessario un po' di riposo. Lontano dalla tv e dal lavoro, che non ha mai mollato in questi anni (pur avendo 96 primavere). Ma lei, come ci raccontano, vorrebbe tornare al più presto ai suoi impegni: una biografia che sta compilando, le sculture, i disegni e la fotografia, una delle tante passioni che non ha mai abbandonato.