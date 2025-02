Per tutti è semplicemente Giorgia. Una figura empatica, semplice e vicina. Ma anche una delle voci più sofisticate della scena italiana, amatissima anche all'estero. Giorgia torna al Festival di Sanremo, il palco da cui è partita la sua lunga carriera. Il titolo del brano con cui sarà in gara è La cura per me.





GIORGIA, I SUCCESSI MUSICALI

È un percorso che non ha bisogno di presentazioni quello di Giorgia, che si fa notare vincendo la prima edizione di Sanremo Giovani, nel 1993. L'anno dopo è in gara nella sezione Nuove proposte con la canzoneche diventerà un grande successo. Nel 1995 il trionfo arriva conche si aggiudica anche il premio della critica. Sono passati trent'anni da quel momento iconico. Nell'anno successivo ancora una partecipazione al Festival, arrivando terza con. A Sanremo Giorgia tornerà poi nel 2001, classificandosi seconda con, scritta per lei da Zucchero. Solo uno dei tanti artisti con cui Giorgia ha collaborato, da Luciano Pavarotti a Lionel Ritchie, da Alicia Keys a Andrea Bocelli, da Pino Daniele a Mina.



GIORGIA, IL CINEMA E X FACTOR

Ma la voce di Giorgia arriva anche al cinema. Nel 2003 riceve il Nastro d'argento alla miglior canzone originale per, scritta per il filmdi Ferzan Ozpetek. Regista con cui è tornata a collaborare proprio quest'anno, per la colonna sonora di un'altra pellicola,E in sala Giorgia è stata anche attrice, debuttando nel 2023 nel filmdi Rocco Papaleo. E doppiatrice, come accaduto recentemente nel successo Disney. Gli ultimi sono stati anni intensi, in cui la cantautrice romana si è messa alla prova anche con la conduzione. La prima proprio al Festival di Sanremo, dove ha affiancato Amadeus nel corso della seconda serata. Un rapporto speciale quello con la kermesse, a cui aveva partecipato in gara ancora una volta nel 2023, e molte altre come ospite. Poi l'esperienza al timone di XFactor, dove ha potuto un mostrare un lato inedito e ancor più estroverso.





GIORGIA, LA CURA PER ME

Ora l'attenzione è tutta sul brano con cui Giorgia tornerà a calcare il palco dell'Ariston. Si intitola. "ha spiegato l'artista, che ha annunciato un tour nei palazzetti e tre date evento - alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e alla Reggia di Caserta - per celebrare i trent'anni di