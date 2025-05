Giro d’Italia, a Cesano Maderno vince il tedesco Denz, ritirato Ayuso

PANZER DENZ

Ci si aspettava un arrivo in volata ma questo è un Giro che sovverte i pronostici. Il successo è andato al tedesco Nico Denz, che aveva già vinto due tappe al Giro 2023. È andato in fuga verso la vittoria poco dopo essere entrato sul circuito finale di Cesano Maderno. Ha anticipato i suoi dieci compagni di fuga ed è arrivato tutto solo al traguardo. Mirko Maestri si è piazzato secondo, vincendo lo sprint del gruppetto inseguitore. Il gruppo maglia rosa ha lasciato fare, per gli uomini di classifica è stata una tappa di trasferimento. Emblematico il ritardo di oltre tredici minuti, in attesa dei fuochi d’artificio dei prossimi due giorni.

IL RITIRO DI AYUSO

Era già uscito dalla parte alta della classifica, ora il suo Giro d’Italia è ufficialmente finito. Juan Ayuso era partito da Tirana con l’etichetta di principale rivale di Roglic per la vittoria finale. Poi in casa Emirates è esploso il fenomeno Del Toro e Ayuso sulle salite è andato in difficoltà. Oggi a causa della puntura di un calabrone il giovane spagnolo ha dovuto ritirarsi.