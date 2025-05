Giro d’Italia, Diego Ulissi in maglia rosa, vittoria di tappa per l’australiano Plapp

FESTA ITALIANA

Ribaltone italiano al Giro: Diego Ulissi è la nuova maglia rosa, in seconda posizione della classifica generale c’è Lorenzo Fortunato, staccato soltanto di 12 secondi. Il vecchio leader della classifica Roglič ora è terzo a 17 secondi subito davanti allo spagnolo Ayuso. Gli uomini di alta classifica se la sono presa un po’ troppo comoda, soltanto la finale non ho cercato di riguadagnare terreno e a esultare è stato Ulissi. Da quattro anni un italiano non vestiva la maglia rosa, l’ultimo era stato De Marchi nel 2021.

GIOISCE ANCHE PLAPP

Il successo di giornata è andato a David Plapp, campione australiano, arrivato tutto solo al traguardo. La tappa che ha portato la carovana dalle coste abruzzesi all’entroterra marchigiano è stata combattuta e corsa ad alta velocità fin dalle battute iniziali. A un centinaio di chilometri dall’arrivo si è formato un gruppetto di 20 corridori, che ha preso il comando della corsa. Il plotoncino dei battistrada si è sfaldato sulla salita del Sassotetto, gran premio della montagna di prima categoria. Dopo una serie di scatti e controscatti al comando si è formato un gruppetto formato da sei corridori: gli italiani Vendrame e Ulissi, il tedesco Steinhouser, l’australiano Plapp, il francese Bardet, l’olandese Helderman e lo spagnolo Arrieta. Poi sui battistrada si è portato Plapp, alla fine è andato lui in fuga verso la vittoria. Gli uomini di classifica hanno lasciato fare.

GLI STERRATI DI SIENA

Domani la nona frazione, destinata a scrivere una storia importante di questo Giro: si va da Gubbio a Siena, nel finale previsti 29 km sullo sterrato, ripercorrendo il percorso delle Strade bianche. Non mancheranno nemmeno i saliscendi, il traguardo sarà posto nel suggestivo contesto di Piazza del Campo.