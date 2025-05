Giro d’Italia, Richard Carapaz vince per distacco la tappa sull’Appennino Emiliano

VITTORIA DI QUALITÀ

L’Appennino tosco emiliano ha regalato una tappa scoppiettante. Nobile il vincitore di giornata, l’ecuadoregni Richard Carapaz, che conquistò il giro d’Italia nell’edizione del 2019.decisivo il suo attacco sulla pietra di Bis Mantova, ultima salita della frazione odierna, in un contesto paesaggistico veramente suggestivo. Cara pazza si è presentato tutto solo sul traguardo di Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia

MESSICO PADRONE

Il messicano Isaac del Toro è costantemente rimasto nelle prime posizioni, ha tagliato il traguardo secondo e ha confermato la sua maglia rosa. Del Toro ha anche aumentato di qualche secondo il vantaggio nei confronti degli inseguitori: il suo compagno-rivale Ayuso è ora 31 secondi, mentre Antonio Tiberi-terzo in classifica-è a 1 e 07 .

BENE L’ITALIA

Non soltanto il terzo posto in classifica di Tiberi. C’è da segnalare anche il terzo posto al traguardo di Giulio Ciccone. Tra i protagonisti di oggi anche Lorenzo Fortunato, che ha acceso la corsa con il suo attacco solitario sulle dure rampe del San Pallegrino in Alpe; lo scalatore bolognese si è confermato in testa la classifica dei gran premi della montagna.

PAROLA AGLI SPRINTER

Ora il Giro D’Italia si prepara a concedere di nuovo spazio ai velocisti. La 12ª tappa partirà da Modena con traguardo a Viadana, in provincia di Mantova. Il tracciato pianeggiante sembra un assist per la volata di gruppo.