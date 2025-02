Grammy Awards 2025, tutti i premi vinti dalle star

Questa notte a Los Angeles si è tenuta la sessantasettesima edizione della cerimonia dei Grammy Awards, un riconoscimento in ambito musicale assegnato dalla National Academy of Recording Arts and Sciences, una associazione di artisti e tecnici statunitensi coinvolti nell'industria musicale. Il nome Grammy si riferisce al trofeo consegnato al vincitore, una statuetta che rappresenta un grammofono ed è considerato l'equivalente del premio Oscar per il cinema, del Premio Emmy per la televisione e del Tony Award per il teatro. L’edizione di quest’anno ha rappresentato il primo grande evento tenutosi nella città degli angeli dopo gli incendi di qualche settimana fa e, nonostante alcuni voci sostenessero che sarebbe slittato a causa della situazione, è stato un modo per omaggiare la città e raccogliere fondi da destinare alla sua ricostruzione.





Il trionfo di Beyoncé e i Grammy Awards di quest'anno

La cerimonia dei Grammy Awards ha regalato, come sempre, esibizioni spettacolari e numerose sorprese soprattutto per quanto riguarda la vittoria dei premi, sempre più ambiti. La serata ha visto trionfare Beyoncé con il suo album “Cowboy Carter” nelle categorie “Album dell’anno” e “Miglior album country” e il suo singolo “II Most Wanted” in collaborazione con Miley Cyrus si è guadagnato il premio per “Miglior duetto/performance country”. Il premio per la “Miglior canzone country”, invece, è stato vinto da Kacey Musgraves con “The Architect”. Il Grammy per la “Canzone dell’anno” è stata vinto da Kendrick Lamar con la sua “Not Like Us”, aggiudicandosi, sempre per lo stesso brano, anche i riconoscimenti per “Record dell’anno”, “Canzone dell’anno”, “Miglior canzone rap”, “Miglior interpretazione rap” e “Miglior video musicale”. A vincere una statuetta anche Lady Gaga e Bruno Mars, con il brano “Die With a Smile” come “Miglior duetto/performance pop”, Shakira per la categoria “Miglior album pop latino” con “Las Mujeres Ya No Lloran”, mentre Chappell Roan ha ricevuto il premio come “Miglior artista esordiente”. La categoria “Miglior album pop vocale” ha visto la vittoria di Sabrina Carpenter con il suo disco “Short n’ Sweet” e ha trionfato anche con il singolo “Espresso” nella sezione “Miglior interpretazione pop solista”. L’album “Alligator Bites Never Heal” di Doechii si è aggiudicato il Grammy per il “Miglior album rap”, “Brat” di Charli xcx quello per il “Miglior album dance/electronic”, insieme al premio per la “Miglior registrazione dance pop” con “Von Dutch”, e il “Miglior album rock” è “Hackney Diamonds” dei Rolling Stones. Per quanto riguarda le performance, quella in ambito di musica rock è stata vinta da “Now and Then” dei Beatles, per la categoria melodic rap “3:AM” di Rapsody ft Erykah Badu, per la musica country “It Takes a Woman” di Chris Stapleton e per la musica alternativa “Flea” di St Vincent, il quale si è aggiudicato anche il premio della “Miglior canzone rock” con il singolo “Broken Man”. Norah Jones ha vinto il premio per il “Miglior album pop vocale” con “Visions” e i Justice and Tame Impala si aggiudicano il premio per la “Miglior registrazione dance/electronic” con “Neverender”. Per quanto riguarda la musica R&B sono stati assegnati diversi premi: il Grammy per la “Miglior canzone R&B” è stato vinto da SZA con “Saturn”, Muni Long conquista il premio nella categoria “Miglior performance R&B” con “Made For Me (live on BET)”, l’album “11:11 (Deluxe)” di Chris Brown si aggiudica il premio “Miglior album R&B”, infine l’album “So Glad to Know You” di Avery*Sunshine vince in “Miglior album R&B progressivo”. Il Grammy Award alla “Miglior interpretazione di musica africana” è stato vinto da Love Me JeJe con “Tems”, il riconoscimento per il “Miglior interpretazione metal” da Gojira, Victor Le Masne e Marina Viotti con “Mea Culpa (Ah! Ҫa ira!)” e per la categoria “Miglior interpretazione di musica globale” da Gloria Estefan, Sheila E., Mimy Succar con “Bemba Colorá”. Per la National Academy of Recording Arts and Sciences, il “Produttore dell’anno” è stato Dan Nigro e il premio per “Compositore dell’anno” è stato conferito a Amy Allen.





Altri premi

Nel corso dell’edizione 2025 dei Grammy Awards sono stati conferiti ulteriori premi nell’ambito Film e TV, tra cui “Miglior album comico” attribuito a Dave Chappelle con “The dreamer”, “Miglior colonna sonora compilata per media visivi”, categoria vinta da “Maestro: Music by Leonard Bernstein" di Bradley Cooper & Yannick Nézet-Séguin e Hans Zimmer si è aggiudicato il Grammy per la “Miglior colonna sonora per media visivi, film e televisione” con “Dune: Parte Due”. Per quanto riguarda il mondo jazz e i musical, sono stati assegnati, tra gli altri, i seguenti premi: “Miglior album jazz vocale” a Samara Joy con “A Joyful Holiday” e “Miglior album jazz strumentale” a Chick Corea & Béla Fleck con “Remembrance”.