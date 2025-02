Hamas libera altri tre ostaggi nello scambio con i detenuti palestinesi. Riaperto il valico di Rafah

L’ultimo ad essere liberato è stato l’israelo americano Keith Siegel. I miliziani lo hanno accompagnato su un palco allestito nel porto di Gaza. Davanti a lui la folla di uomini di Hamas armati, intorno le foto dei leader dell'organizzazione morti nel corso della guerra, alle spalle la scritta "il sionismo non vincerà". Due ore prima erano stati rilasciati Ofer Calderon, 54 anni, e Yarden Bibas, 35 anni. Dopo 484 giorni, hanno potuto rivedere i loro parenti. Bibas ha riabbracciato il padre e la sorella, ma non ha ancora notizie certe sulla sorte della moglie e dei due figli, Kfir e Ariel, che oggi dovrebbero avere 2 e 5 anni.





I DETENUTI PALESTINESI

Si tratta del quarto scambio di prigionieri, dall'inizio della tregua, tra Israele e Hamas. In cambio dei 3 ostaggi, Tel Aviv ha rilasciato 183 palestinesi, che erano detenuti nelle carceri israeliane. Alcuni sono stati trasferiti a Gaza, altri in Cisgiordania. A Ramallah il pullman che li trasportava è stato accolto da una folla in festa.





RIAPERTO IL VALICO DI RAFAH

Tutto mentre, come previsto dall'accordo sul cessate il fuoco, a Rafah è stato riaperto il valico al confine con l'Egitto. Era chiuso dallo scorso maggio. Centinaia di palestinesi feriti hanno potuto attraversarlo, lasciando la Striscia di Gaza, per ricevere cure mediche in Egitto. I primi a passare sono stati cinquanta bambini, insieme ai loro accompagnatori. Ma è previsto anche il transito di alcuni miliziani di Hamas, colpiti nei combattimenti.