Harry Potter, ecco chi potrebbe interpretare Voldemort nella serie tv

Si torna a parlare della serie di Harry Potter, il progetto fortemente voluto dalla Warner di riportare in vita uno dei franchise cinematografici più amati e apprezzati degli ultimi anni. Se da un lato ci sono i detrattori che ne hanno quasi paura, come se si stesse andando a modificare la cappella Sistina, altri fan sono ottimisti e non vedono l’ora di conoscere maggiori dettagli.





HARRY POTTER - LA SERIE, COSA SAPPIAMO

Al momento non si conosce praticamente nulla del progetto. Sappiamo che la serie dovrebbe arrivare sul piccolo schermo intorno al 2026 (più probabilmente inizio 2027) e che dovrebbe prolungarsi per svariate stagioni., almeno sette ossia una per ogni libro pubblicato. Inoltre, sappiamo che la produttrice esecutiva sarà J. K. Rowling, mentre il team creativo sarà composto da Francesca Gardiner e Mark Mylod, entrambi noto per il lavoro svolto nella serie Succession. Per quanto riguarda invece il cast ancora non ci sono ancora grosse novità, ma la produzione è alla ricerca dei nuovi attori che daranno i volti al trio di protagonisti Ron, Hermione ed Harry. Hanno fatto però scalpore le parole di Gary Oldman, a proposito di un suo ritorno in Harry Potter. L’attore infatti si era detto interessato a riprendere in mano il lavoro sul suo personaggio, Sirius Black, o addirittura interpretare qualcun altro.





HARRY POTTER - LA SERIE, IL RITORNO DI VOLDEMORT

Ma non è tutto. A mandare in estasi i fan del maghetto, ci sarebbero le voci sull’imminente ingresso in scena di Cillian Murphy nei panni di Lord Voldemort. Noto soprattutto per ruoli intensi e carismatici, Cillian Murphy rappresenta un candidato ideale per vestire i panni di un personaggio complesso e sfaccettato come quello del Signore Oscuro. E sebbene non ci sia ancora nulla d’ufficiale, la possibilità di vedere l’attore nel cast della serie ha fatto già impazzire il popolo del web, che non vede l’ora di ricevere aggiornamenti in merito. L’interprete peraltro ha acquisito maggiore prestigio nell’industria, grazie alla vittoria dell’Oscar quest’anno come miglior attore protagonista nei film di Christopher Nolan “Oppenheimer”.





APERTI I CASTING PER RON, HERMIONE E HARRY

Qualche settimana fa si era diffusa la notizia che HBO cercasse bambini di età compresa tra 9 e 11 anni residenti nel Regno Unito o in Irlanda, disposti a siglare un contratto che li legherà ai tre protagonisti fino alla trasmissione della stagione conclusiva. Il provino prevede l'invio di due video, uno in cui l'aspirante attore recita una poesia, e uno di presentazione. A questi seguirà un incontro faccia a faccia con provino di fronte alla produzione. In una nota, HBO parla di un casting "inclusivo e diverso", con posizioni aperte a chiunque "senza badare a etnia, sesso, disabilità, razza, orientamento sessuale o identità di genere". Appare evidente che la scelta degli attori che dovranno interpretare i tre bambini principali, non si può sbagliare. Ma questo in casa Warner lo sanno bene.