“Harry Potter - la serie”, la HBO avrebbe individuato un attore per interpretare Severus Piton

La serie su Harry Potter inizia a dare i primi segni di vita. La Warner Bros, com’è noto ha intenzione di adattare nuovamente i libri di JK Rowling per una narrazione più ampia, con ben sette stagioni, una per ogni volume scritto dalla scrittrice britannica. Ieri, su The Hollywood Reporter, è apparso che la HBO avrebbe individuato un attore per interpretare un ruolo chiave nella narrazione.





HARRY POTTER - LA SERIE, LA PROMESSA DI UN CAST ETEROGENEO

La HBO avrebbe pensato all'attore britannico Paapa Essiedu per interpretare uno dei ruoli più gettonati delle avventure di Harry Potter. L' interprete di “I May Destroy You” è candidato per vestire i panni del Professor Severus Piton nella serie TV Harry Potter. Secondo quanto riferito da più fonti a The Hollywood Reporter all'attore sarebbe stata offerta la parte, anche se non è chiaro se le trattative siano effettivamente iniziate. Piton è il maestro di pozioni di Hogwarts, intelligente ma anche crudele, che si presenta come l'antagonista principale della storia nella prima stagione dello show, che sarà basato sul romanzo d'esordio del 1997 dell'autrice JK Rowling , “Harry Potter e la pietra filosofale”. Il ruolo è stato interpretato dal famoso Alan Rickman in otto film della Warner Bros, scomparso nel 2016. Essiedu ha iniziato la sua carriera alla Royal Shakespeare Company, dove ha interpretato il ruolo principale nelle produzioni di Hamlet e King Lear . Da allora ha avuto ruoli nei film “Murder on the Orient Express” e “Men” e nelle serie TV “Gangs of London”, “The Lazarus Project” e nell'episodio di Black Mirror "Demon 79". Se Essiedu otterrà il ruolo, sarà anche un esempio del fatto che HBO manterrà la promessa di avere un cast eterogeneo nella serie e presumibilmente porterà a un'interpretazione piuttosto innovativa del personaggio. In una dichiarazione riguardante il casting di Esseidu, HBO ha affermato: "Sappiamo che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni. Mentre procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi". Finora, nessun attore è stato ufficialmente scelto per la serie di, che punta a debuttare all’inizio del 2027. Anche l'attore di "Bridge of Spies" Mark Rylance, sarebbe vicino a essere scritturato per il ruolo cruciale del saggio e potente preside Albus Silente, ma dalla HBO non sono mai arrivate conferme. Le voci che evocano Cillian Murphy per il ruolo di Lord Voldemort non sono corrette, aggiungono le fonti.





IL FUTURO DI HARRY POTTER

La serie è descritta come "un fedele adattamento dei libri di Harry Potter dell'autrice e produttrice esecutiva JK Rowling". Presenterà un nuovo cast capace di attirare nuovi fan sul brand e consentirà di inserire alcuni passaggi dei romanzi che nei film non hanno trovato posto. La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Francesca Gardiner. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta esecutivamente da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV e David Heyman di Heyday Films.





Nel frattempo i fan del maghetto più celebre degli ultimi anni possono festeggiare il Natale con una maratona degli otto film della saga. Dal 14 dicembre in streaming su Netflix saranno rilasciate tutte le pellicole in blocco così da ripassare i momenti più iconici del brand di Harry Potter.