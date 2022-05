Ho quattro amici veri, il vero senso della vita sono i sentimenti. Antonino Spinalbese si racconta a RTL 102.5 News

Un tenerissimo Antonino Spinalbese ai microfoni di RTL 102.5 News. Adesso, l'ex hair stylist continua a raccontarsi senza filtri. La sua nuova vita lavorativa da una parte, la sua famiglia dall'altra. “Il vero senso della vita sono i sentimenti e le emozioni, tutto il resto è qualcosa che ti tiene a galla per vivere, per fare mille cose”, dice a Trends & Celebrities con Francesco Fredella e Manila Nazzaro. Parla anche di amicizia a trecentosessanta gradi. “Io ho gli stessi amici, quattro, da tempo. Non c’è bisogno né di sentirli, né di chiamarli. Nel momento del bisogno non occorre dire loro nulla: sono presenti quasi come se fossero Equitalia!”, scherza.

IL RAPPORTO SPECIALE CON LUNA MARI'

Qualche settimana fa, sempre a RTL 102.5 News, aveva raccontato di aver un rapporto davvero speciale con sua figlia, nata dalla relazione lampo con Belen Rodriguez. "Mia figlia Luna Marì mia vera sposa ed è questo il motivo per cui porto la fede al dito perché", le sue parole, immediatamente, avevano fatto il giro della Rete. Ma in diretta in radiovisione avviene qualcosa di inaspettato: una telefonata ad una persona molto vicina ad Antonino Spinalbese. Si tratta di sua sorella Assia. “Per me, intanto, lui è Nino, non è Antonino. Lui è anche meglio di come appare in tv. Io lo amo, abbiamo un rapporto meraviglioso, alla pari, ci siamo l’uno per l’altra. Lui è il mio migliore amico, lui è la fine del mio braccio”, ribadisce in radiovisione.