“Ho scelto di scendere in campo…”, Fedez fa chiarezza con un video- parodia

La politica, per un attimo, ha tremato. Quando Fedez alcuni giorni fa ha annunciato la sua discesa in campo si sono susseguiti Tweet e reazioni di ogni tipo. Fedez ha registrato un dominio on line, questo è bastato a far parlare praticamente tutti.

Poi, oggi, è arrivato il colpo di scena. Un nuovo video-parodia in cui imita Silvio Berlusconi del 1994 (quando annunciò la sua discesa in campo). "Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria: Vota Disumano", parola del rapper che ha annunciato l'uscita di un nuovo album.





LE PAROLE DI FEDEZ NELLA PARODIA SUI SOCIAL

"L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti, qui - ha detto accarezzando il cane - ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore, qui ho appreso la passione per i preti che fanno i tiktoker. Ho scelto di scendere in campo e frodare la cosa pubblica, perché non voglio vivere in un paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e diritti per tutti", dice il rapper. "Il movimento si chiama Disumano ed è possibile realizzare insieme un grande incubo: quello di un'Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, dobbiamo, costruire insieme per noi e per i nostri figli un nuovo miracolo italiano".

Una vera trovata pubblicitaria senza mezzi termini. Disumano è il suo nuovo album con tanto di hashtag: #ioscelgodisumano #26novembre #fedezelezioni2023. Segnate una data, il 26 novembre: uscirà il suo nuovo album.





LA SCELTA DI FEDEZ

La scelta di Fedez è sicuramente legata ad un’attività di marketing strategico che stupisce tutti. Una “genialata”, come direbbe qualcuno senza mezzi termini. Ed è proprio così perché nell’arco di pochi giorni si è parlato soltanto della sua discesa in politica, oggi si è rivelata una trovata pubblicitaria. I più famosi analisti della politica, per giorni interi, si sono interrogati sulla scelta di Fedez: adesso i mistero è stato definitivamente risolto. Fedez sceglie la musica, ancora una volta.