House of Cards, corsa per il potere in America

Redazione Web

30 maggio 2017, ore 12:05

Tredici nuovi episodi con Kevin Spacey e Robin Wright

Appuntamento dal  31 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic HD e su NOW TV con la quinta nuova stagione di "House of Cards" con Kevin Spacey e Robin Wright. Tredici nuovi episodi in cui gli Underwood corrono per la presidenza e la vicepresidenza degli Stati Uniti d'America. 

Nel corso della quinta stagione la tensione sale dentro e fuori dalla Casa Bianca. Molta dell’azione dei nuovi episodi arriva infatti da alcuni outsiders: un corpo elettorale sempre più arrabbiato, un team di giornalisti che indaga su vecchi e nuovi segreti, fino alle new entry di questa stagione Mark Usher (Campbell Scott) e Jane Davis (Patricia Clarkson), due nuovi, potenti personaggi che rifuggono i riflettori e le cui ambizioni rimangono avvolte nel mistero. La spregiudicata coppia presidenziale, fra nuovi alleati e antichi avversari, porta avanti le proprie ambizioni politiche in maniera sempre più controversa, con Frank e Claire intenti a ridefinire senza sosta i loro rapporti: quelli con gli altri personaggi dello show, ma prima ancora il loro. La quinta stagione segue da vicino la campagna elettorale del ticket democratico formato dai coniugi Underwood, come anche le nuove alleanze che si formeranno durante la corsa alla Casa Bianca.

