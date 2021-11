I Cugini di campagna fanno pace con i Måneskin su RTL 102.5 News dopo il post di fuoco

Ed arriva la parola fine alla querelle tra i I Cugini di Campagna e i Måneskin. L’ultimo post della band romana è fortissimo: Ivano Michetti & company accusano i vincitori di Sanremo di aver copiato l’outfit a stelle e strisce durante il concerto a Las Vegas dei Rolling Stones. Stavolta per chiarire i fatti I Cugini di campagna scelgono RTL102.5 News per un’intervista esclusiva. E dicono: "Non siamo affatto arrabbiati con loro, anzi. Siamo felici che abbiamo ripreso il nostro modo di vestire. Però palesemente ci hanno copiati. Per noi loro sono dei nipotini".

COM'E' NATA LA POLEMICA CON I MANESKIN?

I Måneskin, dopo l'esibizione a Las Vegas, toccano il cielo con un dito conquistando il di tutto il mondo. "Sicuramente i produttori o i designer dei Måneskin ci hanno copiato. Ma siamo stati molto felici perché tornavamo da un concerto e abbiamo ricevuto migliaia di messaggi, tutti ci dicevano che i Måneskin erano vestiti come noi", continuano su RTL 102.5 News Nessun tono polemico nei confronti dei vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo, I Cugini di campagna vogliono far pace con i Måneskin ."Amiamo questo gruppo, finalmente un gruppo italiano all'estero sta avendo tantissimo successo e questo può soltanto farci piacere. Avevamo anche noi i pantaloni a strisce e il giubbotto a stelle", puntualizza Ivano Michetti. "Sono nipotini, figliocci per noi. La cosa bella è che hanno iniziato per strada, in via del corso, noi invece abbiamo iniziato in campagna. Sono romani, la cosa bella è proprio il loro accento”.