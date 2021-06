I dati sul Covid danno speranza, l'indice di contagio RT in calo a quota 0.68; tutte le regioni a rischio basso

DATI CHE FANNO SPERARE

Venerdì, tempo di dati e monitoraggi sul fronte Covid: il week end inizia con una serie di buone notizie, il trend si conferma buono. L'indice di contagio RT è in discesa, ora è a quota 0,68 contro lo 0.72 della scorsa settimana. E cala in modo decisamente più significativo l'incidenza: ora si registrano 32 casi ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 47 di una settimana fa. Tutte le Regioni sono ora classificate a rischio basso nella bozza del monitoraggio settimanale redatto dall’Istituto Superiore di sanità e dal Ministero della Salute; ora questi dati vengono esaminati dalla cabina di regia. Il passaggio dell’Italia intera in fascia bianca non è più un miraggio, entro questo mese è possibile un significativo allentamento delle misure restrittive. Il che non significa abbandonare cautela e prudenza: le mascherine, il distanziamento e l’igiene personale restano assolutamente necessarie.





OSPEDALI NON PIU' SOTTO PRESSIONE

Da giorni sono in discesa i numeri di morti e contagi. Da qualche tempo siamo costantemente sotto quota 100 vittime al giorno: il dolore resta perché la perdita anche di una sola vita resta gravissima, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono stati periodi in cui si sono toccati i mille morti al giorno. E c'è un'altra buona notizia: gli ospedali non sono più sotto pressione; in nessuna zona d'Italia viene superata la soglia critica di occupazione dei posti in terapia intensiva da parte di pazienti malati di Covid, il tasso a livello nazionale è al 12%. Soltanto poche settimane fa questo dato toccava il 40%. Sono in calo anche i posti occupati da pazienti Covid anche negli altri reparti.