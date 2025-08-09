Il 15 agosto il faccia a faccia tra Trump e Putin, la sede sarà l'Alaska

Il 15 agosto il faccia a faccia tra Trump e Putin, la sede sarà l'Alaska

Il 15 agosto il faccia a faccia tra Trump e Putin, la sede sarà l'Alaska Photo Credit: ANSA/ EPA/SHAWN THEW EPA/EVGENIA NOVOZ

Sergio Gadda

09 agosto 2025, ore 00:23

La conferma del vertice sull'Ucraina con il numero uno del Cremlino è arrivato dal presidente degli Stati Uniti con un post sul suo social Truth

L'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin si svolgerà in 15 agosto in Alaska. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti con un post su Truth. "L'attesissimo incontro tra me e il presidente russo Vladimir Putin avverrà venerdì prossimo, 15 agosto, nel Grande Stato dell'Alaska. Verranno resi noti ulteriori dettagli. Grazie per la vostra attenzione su questo tema". E' questo il testo del messaggio di Trump, che è arrivato dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca.


Le altre dichiarazioni di Trump

Il Presidente degli Stati Uniti, che nelle scorse ore ha partecipato alla firma della pace Armenia e Azerbaigian, ha dichiarato che l'Europa, Putin e anche Zelensky vogliono la pace. a"E' l'ultima chance per la Russia? Non mi piace che si dica una cosa del genere. Ha detto Trump aggiungendo che quando le armi vengono usate, diventa difficile fermarsi. Questa guerra non avrebbe mai dovuto iniziare, credo che Putin e Zelensky vogliano la pace. Il presidente ucraino deve essere pronto a firmare qualcosa. Ci sono territori per cui si combatte da 3 anni e mezzo, stiamo cercando di ottenere qualcosa indietro. E' tutto molto complicato, ci sarà qualche 'scambio di territorio, ma ne parleremo", spiega ancora Trump.


L'incontro con Ue e Ucraina

Funzionari americani, ucraini e di diversi Paesi europei si incontreranno nel fine settimana nel Regno Unito per cercare di raggiungere una posizione comune prima dell'incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump. E' quanto sostiene Axios citando alcune fonti. L'idea sarebbe emersa nelle scorse ore nel corso di una conference call fra i funzionari, la terza in tre giorni. Intanto secondo il Wsj Mosca vuole l'Ucraina orientale in cambio della fine della guerra



Alaska
Trump
Putin

