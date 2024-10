Il calciatore del Napoli Stanislav Lobotka fa una confessione choc, ecco cosa dice alla Tv slovacca...

Senza freni. Senza segreti. Insomma, quella di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli,è un'intervista a tutto campo che lascia il segno. E fa il giro della Rete. Il calciatore fa una confessione choc, che lascia tutti senza parole. All'emittente televisiva slovacca Sport Tu dice:

Sono sempre stato attratto dalle donne mature, perché ho qualcosa di cui parlare con loro. Ma quando sarò più grande, forse sarà il contrario... Ma spero di no...Finora, la più grande differenza di età in una relazione era una donna che aveva 17 anni più di me

Lobotka parla, senza freni, della modella e truccatrice Zuzana Sutjakova (con cui ha avuto una storia durata sei anni). Poi, in studio, chiedono a Lobotka se è attratto da Jennifer Coolidge. Lui risponde: "Quanti anni ha adesso? Perché non so se ha superato la soglia.,

LA PARTENZA CON LA MAGLIA DELLA NAZIONALE SLOVACCA

Stanislav Lobotka è reduce da un infortunio subito con la maglia della Nazionale Slovacca. Da quanto si apprende, il calciatore dovrà sottoporsi ad una serie di accertamenti clinici in giornata, a dirlo è il quotidiano Il Mattino.

In caso di una contrattura i tempi di recupero vanno dai 7 ai 10 giorni. Nella malaugurata ipotesi sia riscontrata una lesione al muscolo i tempi si allungherebbero, passando dalle due settimane al mese e mezzo di stop (a seconda del gradi della lesione). In ogni caso la sua presenza contro l'Empoli è da escludere" spiega il quotidiano.