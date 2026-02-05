Il Diavolo veste Prada 2, debutto da record per il trailer: 222 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Il Diavolo veste Prada 2, debutto da record per il trailer: 222 milioni di visualizzazioni in 24 ore Photo Credit: Ufficio Stampa Disney

Mario Vai

05 febbraio 2026, ore 09:00

In appena un giorno, si è imposto come il nono miglior esordio di sempre per una produzione hollywoodiana. La pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo 29 Aprile

Il ritorno di Miranda Priestly è già un caso globale.

Il trailer de Il Diavolo veste Prada 2 ha totalizzato 222 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dal lancio, segnando un risultato senza precedenti per i 20th Century Studios. Un debutto che supera persino quello dei capitoli della saga di Avatar.

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 SFIDA I SUPEREROI 

Negli ultimi anni si è visto come i trailer che si comportano particolarmente bene in termini di visualizzazioni, riescono poi quasi sempre a vincere anche la sfida più difficile, ossia quella del Box Office.

In appena un giorno, il trailer si è imposto come il nono miglior esordio di sempre per una produzione hollywoodiana, entrando in una classifica dominata da blockbuster e cinecomic ad altissimo budget.

In vetta restano titoli come Deadpool and Wolverine con 365 milioni di visualizzazioni e Spider-Man: No Way Home con 355,5 milioni, seguiti dal teaser di Avengers: Endgame (289 milioni) e dal primo trailer ufficiale dello stesso film (268 milioni). Subito dopo figurano Superman con 250 milioni, Transformers: Rise of the Beasts con 238 milioni e il teaser di Infinity War che aveva raggiunto quota 230 milioni. A ridosso del film ambientato nel mondo della moda, Il Re Leone con 224,6 milioni, mentre chiude la top ten Thor: Love and Thunder con 209 milioni.

Il dato più significativo, però, va oltre il confronto numerico: Il Diavolo veste Prada 2 è l’unico titolo della classifica a non appartenere all’universo dei supereroi o a una saga fantasy, confermando la forza trasversale di un racconto capace di parlare a più generazioni. A distanza di anni, il fascino della moda e dei suoi personaggi iconici continua a esercitare un richiamo potente sul pubblico globale.

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2, COSA SAPPIAMO DEL FILM?

A quasi vent'anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nell'atteso sequel del film del 2006 che ha segnato una generazione.

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di nuovi attori tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026.


Argomenti

20th Century Studios
Disney
Il Diavolo veste Prada 2
Miranda Priestly

