Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna

08 febbraio 2026, ore 19:35
Parla anche l'amica del cuore della vittima. A Nizza Monferrato lutto cittadino per i funerali di Zoe
LA VERSIONE DI MANNA
Nella sua confessione Alex Manna avrebbe ammesso di aver colpito Zoe con un pugno al culmine di una discussione, ma forse con ‘più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l'ho buttata giù nel canale, l'ho solo lasciata cadere’. Il giovane ha raccontato anche il tentativo di depistaggio, gettando la colpa su di un altro ragazzo del paese. ‘Ho detto in giro che poteva essere stato lui - avrebbe sostenuto davanti ai carabinieri e al pm - perché si sa che è un po' strano. Ho raccontato che ci ha aggrediti e che sono scappato. Mi spiace, ho fatto male’. Quel tentativo di mettere su una falsa strada gli inquirenti poteva avere anche conseguenze pesanti, perché la voce diffusa poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Zoe ha portato una folla inferocita sotto casa del giovane indicato da Manna intenzionata a farsi giustizia in modo sommario. Per quel tentativo di linciaggio notturno gli inquirenti stanno valutando l'opportunità di procedere nei confronti di 30 persone.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola
il bivio della famiglia nel bosco, in arrivo la perizia su Nathan e Catherine Trevallion, già contestata dai coniugi
La coppia contro l'assistente sociale nominata dal tribunale . accusata di non aver lavorato «con l’imparzialità richiesta dal ruolo. ci ha incontrato solo cinque volte"