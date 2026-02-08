Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna

Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna

Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna Photo Credit: Foto: Ansa/Tino Romano

Raffaella Coppola

08 febbraio 2026, ore 19:35

Parla anche l'amica del cuore della vittima. A Nizza Monferrato lutto cittadino per i funerali di Zoe

Non si da pace la migliore amica di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa nella notte di due giorni fa da Alex Manna, il 19enne che dopo un tentativo di depistaggio delle indagini ha ammesso l’omicidio. Nicole ha trovato sul suo cellulare una chiamata di Zoe, che lei non ha sentito perché dormiva, erano le 23,30 circa. La giovane racconta inoltre che Alex era stato il suo ragazzo, e di averlo lasciato perché ‘ossessivo e possessivo’. A Nizza Monferrato, dove la vita di Zoe è stata spezzata per aver detto no ad una avance, sarà lutto cittadino il giorno dei funerali, mentre il sindaco di Montegrosso d'Asti -paese in cui vittima e assassino sono cresciuti- fatica a trovare le parole per raccontare una comunità nuovamente colpita da una tragedia. Poco prima di Natale infatti il comune aveva pianto la morte di Matilde Baldi, la ragazza di 20 anni travolta e uccisa da un Porsche, mentre rientrava a casa dal lavoro.

LA VERSIONE DI MANNA

Nella sua confessione Alex Manna avrebbe ammesso di aver colpito Zoe con un pugno al culmine di una discussione, ma forse con ‘più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l'ho buttata giù nel canale, l'ho solo lasciata cadere’. Il giovane ha raccontato anche il tentativo di depistaggio, gettando la colpa su di un altro ragazzo del paese. ‘Ho detto in giro che poteva essere stato lui - avrebbe sostenuto davanti ai carabinieri e al pm - perché si sa che è un po' strano. Ho raccontato che ci ha aggrediti e che sono scappato. Mi spiace, ho fatto male’. Quel tentativo di mettere su una falsa strada gli inquirenti poteva avere anche conseguenze pesanti, perché la voce diffusa poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Zoe ha portato una folla inferocita sotto casa del giovane indicato da Manna intenzionata a farsi giustizia in modo sommario. Per quel tentativo di linciaggio notturno gli inquirenti stanno valutando l'opportunità di procedere nei confronti di 30 persone.

Argomenti

Alex Manni
Femminicidio
Nizza Monferrato
Zoe Trinchero

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Giochi di Milano Cortina. Papa Leone XIV, nuovo appello alla Tregua olimpica

    Giochi di Milano Cortina. Papa Leone XIV, nuovo appello alla Tregua olimpica

  • Mattarella al Niguarda visita i ragazzi feriti nella tragedia di Crans Montana. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena

    Mattarella al Niguarda visita i ragazzi feriti nella tragedia di Crans Montana. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena

  • Femminicidio di Federica Torzullo, ai nonni materni e al sindaco di Anguillara l'affidamento del figlio di 10 anni

    Femminicidio di Federica Torzullo, ai nonni materni e al sindaco di Anguillara l'affidamento del figlio di 10 anni

  • Crans-Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo il rilascio di Moretti

    Crans-Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo il rilascio di Moretti

  • La camera ardente di Valentino. Il saluto di famiglia, amici e collaboratori dell'ultimo imperatore della moda, poi tanta gente comune

    La camera ardente di Valentino. Il saluto di famiglia, amici e collaboratori dell'ultimo imperatore della moda, poi tanta gente comune

  • Reggio Emilia, collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale. Abusi su otto alunne

    Reggio Emilia, collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale. Abusi su otto alunne

  • Il "delitto di Chiavari". Condanna a 24 anni per Anna Lucia Cecere per l'omicidio di Nada Cella avvenuto nel 1996

    Il "delitto di Chiavari". Condanna a 24 anni per Anna Lucia Cecere per l'omicidio di Nada Cella avvenuto nel 1996

  • Annunciate le date del Tour mondiale dei BTS. L'Italia non c'è (per ora)

    Annunciate le date del Tour mondiale dei BTS. L'Italia non c'è (per ora)

  • Gioia bipartisan alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. La telefonata di Mattarella, felicità dopo la sofferenza

    Gioia bipartisan alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. La telefonata di Mattarella, felicità dopo la sofferenza

  • Donnavventura Reporter Experience ci fa vivere la Tunisia, tra panorami mozzafiato e storia. Focus speciale sulle donne

    Donnavventura Reporter Experience ci fa vivere la Tunisia, tra panorami mozzafiato e storia. Focus speciale sulle donne

Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente circondato e malmenato durante gli scontri di ieri a Torino

Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente circondato e malmenato durante gli scontri di ieri a Torino

E’ un 22enne della provincia di Grosseto. Il giovane è accusato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico

il bivio della famiglia nel bosco, in arrivo la perizia su Nathan e Catherine Trevallion, già contestata dai coniugi

il bivio della famiglia nel bosco, in arrivo la perizia su Nathan e Catherine Trevallion, già contestata dai coniugi

La coppia contro l'assistente sociale nominata dal tribunale . accusata di non aver lavorato «con l’imparzialità richiesta dal ruolo. ci ha incontrato solo cinque volte"

Lucca, monossido di carbonio uccide un'intera famiglia. Indagini sulla caldaia

Lucca, monossido di carbonio uccide un'intera famiglia. Indagini sulla caldaia

4 persone, padre, madre e i 2 figli, sono morti a causa delle esalazioni tossiche, probabilmente derivanti da una caldaia difettosa. La famiglia albanese si era trasferita nella casa da pochi mesi