Il grande arrivo del Giro Women sarà all’autodromo di Imola, oggi la presentazione ufficiale

UN TEMPIO DELLO SPORT

Laddove rombano i motori, il Giro d’Italia Women vivrà il suo atto conclusivo. L’ultima tappa dell’edizione di quest’anno si chiuderà sul circuito automobilistico di Imola, dove peraltro la corsa transitò anche un anno fa. Il gran finale del Giro Women, il secondo organizzato da RCS Sport, andrà in scena domenica 13 luglio. L’ottava tappa partirà da Forlì e dopo 135 chilometri ricchi di saliscendi si concluderà proprio a Imola, sul rettilineo davanti ai box.

DA BERGAMO A IMOLA

L’edizione dello scorso anno del Giro Women si decise proprio all’ultima tappa, fu una battaglia sportiva sul filo dei secondi tra la campionessa italiana Elisa Longo Borghini e l’olandese Lotte Kopeki, con la vittoria dell’azzurra. L’edizione di quest’anno partirà domenica 6 luglio da Bergamo, dove andrà in scena una cronometro. Queste le tappe successive: 7 luglio Clusone-Aprica, 8 luglio Vezza d’Oglio-Trento, 9 luglio Castello Tesino- Pianezze ( Valdobbiadene), 10 luglio Mirano-Monselice, 11 luglio Bellaria Igea Marina- Terre Roverasche (Orciano di Pesaro), 12 luglio Fermignano-Monte Nerone. Poi - come detto- il 13 gran finale a Imola.

ISTITUZIONI E PARTNER

Oggi il Gran Finale del Giro Women è stato presentato ufficialmente con un evento presso il circuito. Sono intervenuti il direttore dell’ Autodromo di Imola Pietro Benvenuti, il sindaco della città Marco Panieri, il presidente di Suzuki Italia (che fornirà tutte le auto ufficiali della corsa) Massimo Nalli. A fare gli onori di casa per RCS Sports and events il CRO Matteo Mursia, il direttore del Giro Women Giusy Virelli, il commissario tecnico della nazionale strada femminile Marco Velo. Presente anche Davide Cassani: non solo come ex corridore, ex ct della nazionale e commentatore televisivo, ma anche presidente di ATP Emilia Romagna.