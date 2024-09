Il Lussemburgo cerca lavoratori: stipendio medio 6 mila euro al mese

Se avete voglia di trasferirvi all’estero e di guadagnare un buono stipendio il Lussemburgo è il posto che fa per voi! Il Paese al centro dell'Europa sta cercando lavoratori. Essendo una nazione molto piccola è in costante ricerca di forza lavoro per far fronte alle proprie esigenze produttive, sono infatti molti i lavoratori provenienti dall’estero (Francia , Belgio e Germania).

QUANTO SI GUADAGNA IN LUSSEMBRUGO

Quello che fa gola è soprattutto lo stipendio annuo e mensile molto alto che il Lussemburgo assicura a chi decide di lavorare nel paese. Lo stipendio medio annuo è di circa 73mila euro, basta fare un rapido calcolo e scoprire che al mese un lavoratore percepisce in media 6mila euro. Nonostante questo però il Lussemburgo fa fatica a trovare lavoratori da impiegare.

Secondo l’ultimo rapporto della locale Agenzia per lo sviluppo dell’occupazione, aggiornato alla fine di luglio, nel Paese sono disponibili oltre 7.500 posti di lavoro che i datori faticano a coprire.

LAVORI PIU’ RICERCATI

Tra i lavori più ricercati troviamo quelli in ambito bancario, finanziario, informatico e sanitario. Anche il settore trasporti e immobiliare spesso ricercano personale. Sul portale europeo Eures si possono trovare oltre 2800 annunci, anche senza richiesta di una laurea.

Per far fronte alla mancanza di lavoratori, da settembre l'assunzione di cittadini provenienti da paesi fuori dell'Unione Europea è stata facilitata.

PERCHE’ NON SI TROVANO LAVORATORI IN LUSSEMBURGO?

Nonostante l’allettante salario proposto, nel 2024 lo stipendio mensile non è l’unica condizione importante per chi cerca lavoro. Sempre di più si da attenzione al benessere del lavoratore a tutto tondo e non solo economico e si valorizza il lato umano dell’azienda, servono quindi altre leve per attrarre i lavoratori.

Sicuramente anche la lingua può essere un ostacolo, oltre il francese è spesso richiesto anche l’inglese. L’alto costo della vita può rappresentare una ulteriore difficoltà per chi pensa di trasferirsi in Lussemburgo.

Infine quasi tutte le aziende cercano lavoratori con almeno un diploma di maturità e almeno cinque anni di esperienza in un settore simile.