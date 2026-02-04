Il Var fai da te, in promozione abruzzese annullato un gol per un tocco di mano ripreso da un dirigente

Il Var fai da te, in promozione abruzzese annullato un gol per un tocco di mano ripreso da un dirigente

Gabriele Manzo

04 febbraio 2026, ore 15:00

Si giocava al Marcone Atessa Calcio - Lauretum 1952 terminata 2-2, polemiche molte, ma non ci sono stati reclami e per ora il finale è stato convalidato

Ci mancava solo questa: in promozione Abruzzese allo stadio Monte Marcone è apparso il Var fai da te, che è servito per annullare un gol per un tocco di mano, domenica scorsa si giocava Atessa Calcio- Lauretum 1952. La partita, combattuta è terminata 2-2, con tante e emozioni ed il singolare uso della camera di un telefonino da parte del social media manager della Atessa. Sull’ 1-1 la squadra ospite va in rete, concessa dopo un conciliabolo a centrocampo. Ma qualche istante dopo ecco che all’arbitro vengono mostrate le immagini che documentano un fallo di mano. La categoria, come è noto, non prevede il sistema video per la revisione delle azioni di gioco ma, il signor Giugno, l’arbitro della partita tra dilettanti senza pensarci troppo, si è avvalso del documento, espellendo anche un dirigente della Lauretana.Inevitabili le polemiche nel post-partita, con il Lauretum che ha affidato ad un post su Facebook il proprio disappunto: “Ci sentiamo derubati – si legge -, oggi ci hanno fatto un torto grande. Può un arbitro non vedere una rete? Magari sì… Ma se l’assistente richiama l’arbitro e convalidano il gol, perché basta una capannina intorno ai due per far cambiare idea?”. “Il Var in promozione, ridicoli…”, il commento del presidente Antonello Delle Monache. Al momento il Lauretum non ha presentato esposti e quindi il risultato della gara, 2-2 finale, è stato convalidato.

Abruzzo
Promozione
Var

