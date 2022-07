Ilary Blasi lascia la Capitale? L'ultima spifferata dopo l'addio a Francesco Totti

" Non è la prima volta che mi capita di sentire queste fake news" : parola di Francesco Totti , che alcuni mesi fa con un video sui social aveva smentito l'indiscrezione sulla crisi coniugale con Ilary Blasi . La notizia è stata lanciata da Dagospia , il sito di indiscrezioni e retroscena che fa capo a Roberto D'Agostino , in tempi non sospetti. Ed è arrivata la conferma, ma questa è un'altra storia. Adesso è il day after, il giorno dopo la fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi . Quel matrimonio, durato 17 anni, ha fatto sognare tutti: una favola senza il lieto fine. La Blasi, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe preso un aereo per lasciare la Capitale e rifugiarsi in un posto di mare a migliaia di chilometri dall'Italia. Il motivo? Assorbire il colpo mediatico senza dare in pasto ai fotografi la propria privacy. E così sarebbe arrivata in Tanzania con i figli e la sorella Silvia.

IL NUOVO NUMERO DEL SETTIMANALE CHI, LA COPERTINA SU TOTTI E ILARY

E intanto c'è molta attesa per il nuovo numero di Chi, in edicola da domani, che racconta con un servizio fotografico la notte che l'ex capitano della Roma ha trascorso con Noemi. Totti, come si nota dagli scatti, viene accompagnato da un amico in un parcheggio alla periferia di Roma dove lascia la propria auto per giungere a casa di Noemi (la ragazza che avrebbe frequentato in questi ultimi mesi) accompagnato da un amico. La spifferata di Dagospia non era affatto una fake news perché i Totti hanno comunicato all'Ansa la fine della loro storia d'amore. Ora si parla anche di soldi, accordi tra carte bollate e avvocati. Il patrimonio del Pupone sarebbe altissimo secondo alcuni insider: investimenti immobiliari a sud della Capitale e ingaggi milionari accumulati per oltre 20 anni. Anche Ilary, conduttrice di punta di Mediaset, non è da meno. Quello che accadrà lo sapremo nei prossimi giorni. Ma pare che della fine del matrimonio loro non ne parleranno più.