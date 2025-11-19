In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

Si erano denunciati più volte, reciprocamente, ed avevano un rapporto tormentato i genitori d i Elia Perrone, il bambino di otto anni ucciso quasi certamente dalla mamma, la 35enne Najoua Minniti , che si è a sua volta suicidata. Almeno questa pare la dinamica dei fatti. I due - si apprende da fonti vicine alle indagini delegate ai carabinieri di Lecce - litigavano spesso per il mancato adempimento degli obblighi familiar i, ovvero la violazione dei giorni in cui il bambino avrebbe dovuto stare col padre e con la madre. Elia , infatti, da quando i genitori si erano separati, era in affidamento congiunto . Dopo le reciproche denunce, la donna era seguita da qualche tempo dai servizi sociali . Dalle indagini svolte finora non risulta che la 35enne avesse patologie accertate e conclamate , "aveva forse una situazione di turbamento", viene fatto notare da fonti degli inquirenti.

Un grande dolore per una piccola comunità

"La donna era seguita dai servizi sociali. Ora i miei sentimenti sono di dolore, come quello che sentono tutti i cittadini di Calimera". Lo ha detto con la voce interrotta dal pianto il sindaco di Calimera Gianluca Tommasi, in riferimento alla morte della 35enne Najoua Minniti e del figlio Elia Perrone di 8 anni, i cui cadaveri sono stati scoperti ieri in due luoghi diversi a distanza di poche ore. "Una notizia inaspettata, per una famiglia comune a cui tutti volevamo bene, che s'incontrava per strada ogni giorno perchè - aggiunge - Calimera è questa: fatta di piccole strade e piazze dove tutti ci incontriamo e parliamo". "Conosco il padre del bimbo, la madre no. Il papà l'ho incontrato personalmente andando a prendere il bambino a scuola ogni giorno. Ieri sera, apprendendo tutto dai social, sono andato sul posto ed ho visto la bara bianca che usciva di casa. Ad oggi - conclude Tommasi - non ho notizie della data dei funerali. Sarà proclamato il lutto cittadino". Intanto la comunità scolastica esprime il proprio profondo cordoglio. Che la forza dell'amore e della vicinanza possa dare conforto in questi giorni così difficili".



