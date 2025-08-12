Inchiesta urbanistica Milano,revocati due arresti, gli avvocati degli accusati al lavoro

12 agosto 2025, ore 16:37

AnnullatI gli arresti del costruttore Andrea Bezziccheri e i domiciliari per l'architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, Alessandro Scandurra

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato gli arresti del costruttore Andrea Bezziccheri (detenuto a San Vittore, e ora torna libero) e i domiciliari per l'architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, Alessandro Scandurra. Il dispositivo del collegio che non dispone nessun altra misura per due degli indagati dell'inchiesta sull'urbanistica non è motivato: la motivazione sarà depositata tra 45 giorni.


Altre posizioni in attesa

Intanto Il Tribunale del Riesame di Milano ha rinviato a giovedì 14 l'udienza per discutere la revoca dei domiciliari per l'ex assessore milanese Giancarlo Tancredi, arrestato lo scorso 31 luglio ne "Sono stati depositati stamattina da parte della Procura dei documenti ulteriori e quindi abbiamo chiesto un termine per poter esaminarli", ha spiegato il legale Giovanni Brambilla Pisone. La stessa richiesta potrebbe essere avanzata dall'avvocato Eugenio Bono, difensore dell'ex componente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni

