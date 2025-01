Inferno sulla statale 89 nel Foggiano: assalto ad un portavalori da parte di un commando armato

Chiodi gettati sull'asfalto per ostacolare l'arrivo delle Forze dell'Ordine. Auto in fiamme per bloccare la statale. Quello messo in atto stamattina, nel Foggiano, è stato un assalto da film ad un portavalori in transito lungo la statale 89 (tra San Nicandro Garganico ed Apricena).



Non è la prima volta nella provincia di Foggia si registra una scena simile. Stando a quanto si è appreso finora, la banda ha prima cosparso di chiodi il tratto di strada e poi ha dato fuoco ad alcuni automezzi per impedire il passaggio delle forze dell'ordine.

Sul posto sono al lavoro i carabinieri. Il traffico veicolare è stato deviato lungo la statale 693, la strada a scorrimento veloce garganica. Al momento non si sa se i rapinatori siano riusciti a fuggire con il danaro che si trovava sul mezzo blindato.

IL RACCONTO DEI TESTIMONI

Il sito Foggiatoday ricostruisce la vicenda con il racconto dei testimoni. "Abbiamo sentito esplodere dei colpi di arma da fuoco e poi abbiamo visto un'auto in fiamme e una fila di chiodi che bloccava la strada", spiega a FoggiaToday un automobilista in quel momento in transito. "A quel punto siamo dovuti tornare indietro e numerose auto si sono fermate nel parcheggio di un ristorante, 'ostaggio' della situazione, mentre carabinieri e vigili del fuoco effettuavano rilievi e attività di rito".

UNA PALA MECCANICA PER APRIRE IL PORTELLONE DEL BLINDATO

Il commando, secondo la ricostruzione dell'Ansa, avrebbe utilizzato una pala meccanica per aprire il portellone del furgone blindato e impossessarsi del bottino (ancora da quantificare). Sempre da indiscrezioni, il commando sarebbe composto da una decina di persone. Sull'asfalto sono rimaste due autovetture incendiate e i chiodi abbandonati per ostacolare l'arrivo sul posto delle forze di polizia.

I banditi avrebbero esploso a scopo intimidatorio colpi di fucile in aria, mentre i vigilantes sarebbero rimasti barricati nel mezzo blindato. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini.