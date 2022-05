Internazionali BNL d’Italia, eliminato Nadal. Sinner batte Krajinovic e vola ai quarti

NADAL, CROLLO VERTICALE

Al Foro Italico abbiamo assistito a qualcosa di clamoroso: Rafa Nadal fuori agli ottavi degli Internazionali BNL d’Italia. Lo ha eliminato il canadese Denis Shapovalov, che già aveva mandato a casa Lorenzo Sonego. Il maiorchino è il detentore del torneo, storicamente ha sempre fatto molto bene a Roma, ma questa volta esce di scena in anticipo. Rafa ha subito un crollo verticale e un incontro che sembrava avere in pugno si è trasformato in un incubo. Alla base del tracollo c’ un problema fisico, un dolore al piede che ha evidentemente condizionato la serata. Nel primo set era sembrata una partita senza storia, con Nadal in versione rullo compressore. Emblematico il 6-1. Poi però qualcosa si è rotto nel secondo set, il maiorchino si è innervosito, sotto 1-4 ha risalito la china fino al 4-4 ma poi ha ceduto 5-7. Nel terzo set la situazione è precipitata e Shapovalov non ha impiegato molto a infliggere un 6-2 che rappresenta un vero e proprio colpo di scena.

SINNER AVANTI

La punta di diamante del tennis azzurro non arresta la sua corsa e l’avventura agli Internazionali BNL d’Italia prosegue. Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dopo aver battuto il serbo Filip Krajinovic, che è il numero 54 al mondo ma aveva appena fatto fuori Zverev. E’ stato un incontro dai due volti: semplice il primo set, ricco di insidie il secondo. Ma l’altoatesino ha saputo andare oltre le difficoltà ed è riuscito a chiudere la pratica prima che si complicasse troppo e ha evitato il terzo set. Tutto facile nella prima partita, subito due break e 6-2 messo in archivio in 34 minuti. Anche il secondo set è cominciato bene, con il servizio strappato all’avversario. Il 2-0 sembrava per Sinner l’inizio della discesa, ma l’incontro è improvvisamente diventato difficile. Kraijnovic ha recuperato e si è portato avanti, per qualche minuto Jannik ha perso il filo e ha sbagliato molto. E’ rimasto comunque aggrappato al match, è arrivato sul 6-6, poi – con ritrovata freddezza- ha vinto al tie break. Domani nei quarti di finale incontrerà il greco Tsitsipas, servirà l’impresa.