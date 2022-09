Iran: donne protestano in strada senza velo, dopo la morte in carcere di Mahsa Amini, polizia spara su folla

Si aggrava il bilancio delle vittime degli scontri tra i manifestanti scesi in piazza per protestare contro la morte di Mahsa Amini e gli agenti della polizia iraniana impegnati a reprimere la protesta. Secondo un bilancio ufficiale, i morti sono almeno nove, tra cui un ragazzo di 16 anni, ma per i manifestanti il numero reale delle vittime è più alto. Dai filmati che circolano sui social media, si vedono agenti della polizia iraniana sparare contro i manifestanti. Sono proprio le ferite d'arma da fuoco che sono risultate letali per il 16enne, come spiega la Bbc. "Donne, vita, libertà" e "Abbasso il dittatore" sono alcuni degli slogan infuocati che riecheggiano in diverse città dell'Iran, in un grido unanime di protesta per la morte di Mahsa Amini dopo tre giorni di coma per i maltrattamenti subiti dalla polizia morale che l'aveva arrestata perché non indossava correttamente il velo.

Proteste in tutto il Paese

L'Iran è in fiamme. Strade, università, bazar, perfino le stazioni della metropolitana sono da giorni i nuovi luoghi simbolo delle manifestazioni che si moltiplicano e si diffondono a macchia d'olio in tutto il Paese. Manifestazioni di protesta si tengono in particolare a Teheran e in una ventina di altre città iraniane, comprese quelle nel Kurdistan e in particolare a Saqez dove Amini era nata 22 anni fa. Qui le donne sono scese in piazza a capo scoperto, sventolando il velo islamico o bruciandolo. "No al velo, no al turbante, sì alla libertà e all'uguaglianza!", hanno intonato i manifestanti a Teheran. Cortei dove non sono mancati anche i gesti estremi e dimostrativi delle donne: molte si sono tolte l'hijab e lo hanno bruciato per protestare contro la legge sul velo. Altre hanno tagliato i capelli postando i video sui social.

Social censurati

E proprio mentre la protesta sale di intensità e si diffonde, le autorità hanno deciso di limitare l'accesso a Instagram e WhatsApp, così come emerge dal monitoraggio del sito NetBlocks che sottolinea che si tratta della maggiore restrizione ai social media a livello nazionale operata in Iran dal 2019, quando l'accesso a Internet era stato limitato nel mezzo delle proteste per il carburante. NetBlocks ha segnalato un'interruzione quasi totale del servizio Internet in alcune zone della provincia del Kurdistan nell'Iran occidentale, dove era nata Amini, e nella capitale Teheran, dove la giovane è stata arrestata.