Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua

Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua

Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua Photo Credit: Ansa: Paolo Salmoirago

Redazione Web

27 marzo 2026, ore 14:32

Il vento spazza la Penisola, neve a bassa quota

Italia alle prese con il maltempo. A Pordenone le raffiche di vento hanno raggiunto i 147 chilometri orari. A Genova una donna è stata colpita alla testa da un ramo di pino. Quasi 500 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Lombardia. Un grosso albero è caduto a Roma, in via Tirburtina. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita. Nevicate sull'Appennino anche a bassa quota. Una bufera si è abbattuta tra Bologna e Modena, dove sono stati registrati fino a 40 centimetri di neve. Rischio di precipitazioni nevose in Calabria, in particolare sui tratti montani delle statali e sulla A2 in provincia di Cosenza. Anche nelle prossime ore si prevedono condizioni di instabilità che porteranno piogge, temporali e nevicate fino a bassa quota su molte regioni, soprattutto sul versante adriatico e su parte del Sud. Nel weekend si assisterà a una breve tregua, con un generale miglioramento del tempo su buona parte della Penisola.


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