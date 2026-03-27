Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua

27 marzo 2026, ore 14:32
Il vento spazza la Penisola, neve a bassa quota
Italia alle prese con il maltempo. A Pordenone le raffiche di vento hanno raggiunto i 147 chilometri orari. A Genova una donna è stata colpita alla testa da un ramo di pino. Quasi 500 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Lombardia. Un grosso albero è caduto a Roma, in via Tirburtina. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita. Nevicate sull'Appennino anche a bassa quota. Una bufera si è abbattuta tra Bologna e Modena, dove sono stati registrati fino a 40 centimetri di neve. Rischio di precipitazioni nevose in Calabria, in particolare sui tratti montani delle statali e sulla A2 in provincia di Cosenza. Anche nelle prossime ore si prevedono condizioni di instabilità che porteranno piogge, temporali e nevicate fino a bassa quota su molte regioni, soprattutto sul versante adriatico e su parte del Sud. Nel weekend si assisterà a una breve tregua, con un generale miglioramento del tempo su buona parte della Penisola.
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