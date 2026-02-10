Italia protagonista ai Giochi: oro storico nello short track e bronzo nel curling

L’Italia apre un’altra giornata olimpica mettendo subito in chiaro una cosa: quando arrivano le gare che contano, gli azzurri rispondono presenti. Una giornata illuminata da due podi pesantissimi, arrivati in discipline diverse ma uniti dallo stesso filo conduttore: solidità, freddezza e capacità di reggere la pressione di un’Olimpiade in casa.

SHORT TRACK

La scena se la prende ancora una volta lo short track. Nella staffetta mista l’Italia firma una prova impeccabile e conquista l’oro olimpico, battendo Canada e Belgio al termine di una finale gestita con autorità. Arianna Fontana guida il gruppo con la sicurezza di chi conosce ogni centimetro del ghiaccio e scrive un’altra pagina di storia: dodicesima medaglia olimpica, a podio in sei edizioni dei Giochi, come un monumento dello sport azzurro. Al suo fianco Chiara Betti, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser completano un quartetto che non sbaglia nulla, trasformando la pressione del pubblico di casa in energia pura. È un successo che vale doppio: per il metallo, ma soprattutto per il segnale lanciato al resto della squadra azzurra.

CURLING

La seconda gioia arriva dal ghiaccio del curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner salgono sul podio nel doppio misto conquistando una medaglia di bronzo tutt’altro che scontata. Nella finale per il terzo posto contro la Gran Bretagna, gli azzurri giocano una partita lucidissima, portata a casa per 5-3 con gestione perfetta dei momenti chiave. Per la coppia campione olimpica in carica è la seconda medaglia consecutiva ai Giochi, conferma di una continuità ad altissimo livello e di un’intesa che, nei momenti decisivi, fa la differenza.

SCI DI FONDO - SPRINT

Nel fondo l’Italia si presenta con numeri importanti nelle sprint. Al femminile, tutte le azzurre superano le qualificazioni, con Monsorno, Ganz, Cassol e De Martin Pinter subito competitive. Nei turni successivi brillano Ganz e Cassol, capaci di spingersi fino alle semifinali prima di fermarsi, mentre al maschile Pellegrino, Mocellini e Daprà arrivano fino al penultimo atto. La finale resta però un traguardo irraggiungibile: buona la presenza complessiva, manca ancora lo spunto decisivo.

SLITTINO

Il budello di Cortina racconta una storia in chiaroscuro. Nel doppio femminile Voetter e Oberhofer confermano sensazioni eccellenti in allenamento, sempre nelle prime posizioni e pronte a giocarsi qualcosa di grande. Nel singolo donne, invece, il sogno medaglia sfuma all’ultima manche: Verena Hofer chiude quarta, Sandra Robatscher quinta. Podio sfiorato, ma resta l’amaro in bocca per un risultato che sembrava possibile fino all’ultimo.