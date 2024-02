Jannik Sinner e la Nazionale che ha vinto la Coppa Davis di tennis ricevuti nel pomeriggio al Quirinale

Il Capo dello Stato ha ricevuto la squadra di tennis che ha vinto la Coppa Davis nello splendido Salone degli Specchi del Quirinale. Tutti presenti compreso, ovviamente, Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, che ha regalato al presidente una sua racchetta con un fiocco tricolore .





Elogi per lo spirito di squadra degli azzurri

"Un saluto particolare a voi tutti, protagonisti della Coppa Davis. Complimenti anche a Berrettini, al capitano Volandri, bravo a suscitare quello straordinario spirito di squadra , per la capacità di trasmettere serenità e concentrazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale la Nazionale italiana maschile di Tennis vincitrice della Coppa Davis 2023.





Sergio Mattarella, il presidente tifoso

"Quella domenica avevo un impegno e ho iniziato a guardare la finale dal quarto set e questo ha giovato al mio umore, ma ho subito ho avuto la certezza che avrebbe vinto ". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Nazionale italiana maschile di Tennis, vincitrice della Coppa Davis 2023, scherzando, poi, con Jannik Sinner sulla finale vinta in rimonta dopo aver perso i primi due set a Melbourne. "Apprezzo la sua semplicità, ma tutti ora", ha detto il Capo dello Stato, "si aspettano che vinca sempre, ma è giusto, invece, che non ci sia nessuna pressione per lei e per gli altri , perchè quello che è importante è l'impegno, la lealtà il senso sportivo e di questo siamo certi ".





Sergio Mattarella, il presidente esperto di tennis