Jennifer Lopez in versione bodybuilder: la sosia “palestrata” esiste

Sarà contenta Jennifer Lopez a sapere che nel mondo esiste una sua sosia bodybuilder? Chi lo sa, però dalle foto di Janice Garay (28) si può notare come la somiglianza sia veramente pazzesca. Dopo che il mondo di Internet ha scoperto l’esistenza della ragazza, lei stessa ha deciso di cambiare il nickname di instagram con “jayfromhouston”, felicissima dei paragoni con la star americana.



