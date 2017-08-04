Jennifer Lopez in versione bodybuilder: la sosia “palestrata” esiste

04 agosto 2017, ore 12:02
Si chiama Janice Garay e sta facendo impazzire il popolo del Web
Sarà contenta Jennifer Lopez a sapere che nel mondo esiste una sua sosia bodybuilder? Chi lo sa, però dalle foto di Janice Garay (28) si può notare come la somiglianza sia veramente pazzesca. Dopo che il mondo di Internet ha scoperto l’esistenza della ragazza, lei stessa ha deciso di cambiare il nickname di instagram con “jayfromhouston”, felicissima dei paragoni con la star americana.
