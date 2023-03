Jerry Calà a RTL 102.5 News: "Sono salvo grazie all'eccellenza medica di una clinica napoletana. Torno presto a lavorare"

Jerry Calà interviene al telefono con RTL 102.5 News, nel corso di “Trends & Celebrities” con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. L'attore veronese adesso è in convalescenza, dopo l'infarto che l'ha colpito a Napoli alcuni giorni fa durante le riprese del suo film.

LE PAROLE DI JERRY CALÀ

"Sto molto meglio, sono tornato a casa ieri sera. Mi hanno dimesso intorno alle 12 dalla struttura di Napoli, che mi ha salvato la vita. Si chiama Clinica Mediterranea, ho trovato un'assistenza unica. Velocità ed eccellenza. Il mio infarto non ha avuto conseguenze peggiori", dice Jerry Calà.

UN CAST CHE PARLA NAPOLETANO

"Stavo girando un film a Napoli, che s'intitola ‘Chi ha rapito Jerry Calà’. Ci sono tanti attori napoletani, anche Barbara Foria e Maurizio Casagrande. Un film molto particolare, ma non posso dirti altro", racconta ancora l'attore. "Mancano pochi giorni di riprese e poi il montaggio. Per me solo qualche giorno di convalescenza e poi si torna al lavoro”.