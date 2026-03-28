Jorge Martin ha vinto la gara sprint di Austin, domani Di Giannantonio parte in pole

La gara sprint

Jorge Martin su Aprilia ha vinto la Sprint Race disputata sul circuito di Austin, in Texas, della classe MotoGP. Secondo posto per Francesco Bagnaia su Ducati, terzo Pedro Acosta Ktm. fuori per caduta Di Giannantonio e Marc Marquez. Acosta è poi finito sotto investigazione per le gomme. Curioso l'episodio capitato al vincitore che dopo aver tagliato il traguardo ha impennato la moto, ma è caduto scivolando sulla pista. Fortunatamente senza conseguenze per lui, visto che lo spagnolo è reduce da un 2025 costellato di infortuni. Tra i piloti caduti, anche Bezzecchi, mentre era in testa.





Le qualifiche

E' di Fabio Di Giannantonio, su Ducati la pole position del Gran Premio delle Americhe, nella classe MotoGp. Il pilota italiano ha fatto registrare il tempo di 2'00"136, nuovo record del circuito di Austin. Il pilota romano per il secondo weekend consecutivo, partirà davanti a tutti. Nelle qualifiche ha preceduto Marco Bezzecchi, secondo con l'Aprilia, +0"193, ma che è finito sotto indagine, per 'impeding' nei confronti di Marc Marquez. Sotto verifica ci sono anche Ogura e lo stesso Marquez. Terzo tempo per lo spagnolo Pedro Acosta. In seconda fila partiranno, con il quarto crono Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) Joan Mir (Honda) e Marc Marquez (Ducati). In terza fila Jorge Martin su Aprilia,, Alex Marquez su Ducati Gresini e Luca Marini su Honda. In quarta fila Enea Bastianini su Ktm Tech3.





Bezzecchi e Marini penalizzati

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono stati penalizati di due posizioni per aver ostacolato con "guida lenta" Marc Marquez nelle qualifiche. Lo spagnolo invece è stato assolto per l'episodio con Bastianini, così come Ogura per quello con Bagnaia.