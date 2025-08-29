Jose Morinho esonerato dal Fenerbache dopo solo un anno, pronto ritorno in Premier ?

I fasti de l triplete sono davvero lontani, Josè Mourinho è sempre più litigioso paga risultati non eccelsi, Dopo più di dodici mesi il tecnico portoghese è stato esonerato dal Fenerbache subito dopo la sconfitta maturata nella gara di ritorno dei preliminari di Champions League c ontro il Benfica . Zero a zero all’andata, ma uno a zero per i portoghesi al ritorno e Fenerbahc e ‘retrocesso’ in Europa League Il tecnico portoghese esonerato, alla base ci sono gli insuccessi, mentre il Galatasaray festeggia e si appresta alla Champions. Josè ha lanciato frecciate e fatto allusioni ad un possibile clima favorevole per i cugini, e critiche comunque al sistema arbitrale turco, al calcio turco in generale.





Risolto il contratto con Mourinho

‘Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso e gli auguriamo successo nella sua futura carriera’, l’annuncio del Fenerbahce che dunque ha immediatamente preso provvedimenti dopo l’eliminazione dalla Champions League, che ha vissuto ieri il sorteggio della fase a campionato senza il Fener eliminato. Via il tecnico portoghese, che paga non solo la sconfitta di Lisbona ma anche un anno senza particolari sussulti dato che il Fenerbahce è stato battuto in campionato dal Galatasaray, campione di Turchia con undici punti di vantaggio sui rivali cittadini, e pure ai quarti della coppa nazionale (1-2 sempre contro il Gala poi campione). Una disfatta se si pensa che nel derby di Istanbul una squadra ha vinto tutto e l’altra nulla. E Mourinho era stato preso proprio per invertire la tendenza dato che il Galatasaray ha vinto tre scudetti in fila e il Fenerbahce era stato superato anche nel 2022 dalla sorpresa Trabzonspor. Invece no, le solite polemiche dello Special One e nessuna vittoria. Risoluzione del contratto inevitabile per l’uomo del Triplete interista nel 2010.

Ma ci sarebbe subito una nuova avventura all’orizzonte

Dalla Turchia di nuovo in premier, il portoghese ha sempre mercato. Due squadre starebbero pensando a lui. Potrebbe tornare subito in pista perché a Nottingham c’è agitazione. nonostante il buon avvio con una vittoria e un pari e un mercato con tanti investimenti, Nuno Espirito Santo sarebbe a rischio per presunti contrasti con la proprietà. E proprio Mourinho pare essere uno dei candidati alla sostituzione se il Forest decidesse, incredibilmente dopo tre partite, di sostituire l’allenatore. Per il 62enne Mourinho si potrebbero schiudere di nuovo le porte della Premier, lui che ha allenato il Chelsea due volte, ma anche il Manchester United e il Tottenham. Sarebbe un clamoroso ritorno nel calcio inglese dove ha vinto tre campionati, quattro coppe di lega, due Community Shield e una Coppa d’Inghilterra. Senza dubbio è stato un vincente, ma lo è ancora? Le ultime esperienze in italia e Turchia sollevano qualche dubbio.



