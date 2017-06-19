Justin Bieber, festa a Monza per la chiusura degli iDays

Redazione Web

19 giugno 2017, ore 10:13

La pop star ha riservato ai fan uno show di oltre un’ora e mezza

50mila persone erano presenti ieri all’Autodromo Nazionale di Monza dove si è tenuta l’ultima giornata degli iDays, che ha visto protagonisti, tra gli altri, Bastille, Martin Garrix e Justin Bieber. E’ proprio quest’ultimo, artista principale della serata, ad aver dato spettacolo: tra fuochi d’artifico e ballerini, ha dato vita ad una scaletta di oltre un’ora e mezza. La popstar canadese si esibiva spostandosi dal palco alla passerella accompagnato da un corpo di dodici ballerini e con la guida musicale della sua band. Il concerto, iniziato con 40 minuti d’anticipo, è stato aperto con “Mark my words”. Bieber mette in mostra le qualità malinconiche del suo registro, intonando 'Love Yourself', scritta per lui da Ed Sheeran, e 'Been You'. Bieber ha anche trovato momenti per parlare col pubblico ed ha espresso una dedica ai papà presenti per quella che nel calendario americano è la giornata del papà.

