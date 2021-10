L'Italia torna a vincere, 2-1 al Belgio; gli azzurri conquistano il terzo posto in Nations League

RITORNO AL SUCCESSO

Il retrogusto amaro della sconfitta con la Spagna è stato spazzato via. L’Italia ha riannodato il filo con la vittoria e si è presa il terzo posto della Nations League. Il successo è importante anche perché porta punti utili per il ranking internazionale. Gli azzurri, pur in formazione alternativa, hanno mostrato qualità, sia pur a sprazzi. E alla fine hanno meritato il successo. Avvio sprint dell’Italia, con due occasioni nei primi due minuti, entrambe con Federico Chiesa: il primo tiro deviato, il secondo alto. Nel primo quarto d’ora azzurri padroni, poi però è venuta fuori la qualità dei belgi; l’occasione migliore l’ha avuta il milanista Saelemaekers, che ha timbrato la traversa con un piazzato dal limite. Finale di tempo di marca italiana, con Chiesa solo davanti a Courtois, decisivo con la sua parata con la punta del piede.





RIPRESA DECISIVA

La gara si è sbloccata al primo minuto della ripresa, gran gol al volo di Barella dal limite sugli sviluppi di un corner: contro il Belgio l’interista aveva segnato anche a Monaco di Baviera nei quarti di finale dell’ultimo Europeo. Una volta in vantaggio gli azzurri hanno aumentato il ritmo e hanno meritatamente raddoppiato al diciannovesimo su calcio di rigore, procurato da Chiesa e trasformato da Berardi. Italia bella e non sfortunata: nella ripresa i belgi hanno colpito altri due legni. Il gol della bandiera è arrivato a tre minuti dal novantesimo con il giovane De Katelaere, che ha fatto passare il pallone sotto i piedi di Donnarumma, in precedenza decisivo per due volte su Alderweireld.