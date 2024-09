L'ultimo esame all'università per il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, ecco cosa è accaduto a La Sapienza

L'ultimo esame all'università, la laurea è dietro l'angolo. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli oggi ha sostenuto l'esame, ultimo della carriera universitaria, all'università La Sapienza di Roma. Il ministro conseguirà la laurea a gennaio 2025 quando compirà 49 anni.

"L'ultimo esame universitario del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è andato benissimo. Il ministro era preparatissimo ma abbiamo anticipato per motivi di ordine pubblico l'esame alle 8, è stato una trentina di minuti e non posso che fargli i complimenti". A dirlo è il professore Gaetano Lettieri, con cui Giuli ha svolto la prova orale di Teoria delle dottrine teologiche stamattina nella sede di Lettere e Filosofia dell'università Sapienza di Roma.

Ha preso 30 - ha aggiunto il prof. Lettieri-. Non è stato un esame a porte chiuse, ci sono stati dei poliziotti per ovvi motivi di sicurezza, la porta era aperta, l'esame è stato limpido, le domande difficili, puntuali e Alessandro Giuli ha risposto con grande competenza e non c'è stato alcun cedimento o timore di fronte a un ministro della Cultura, era uno studente come tutti gli altri





Inoltre "abbiamo tenuto a tenere l'esame in Sapienza - ha spiegato ai cronisti - c'erano altre due persone, che non erano assistenti, io ho visto due studenti presenti" e la scelta dello spostamento d'orario è stata fatta da me, il ministro era contrario.

L'iscrizione all'esame risale a prima che divenisse ministro, il programma gli è stato dato un anno e mezzo fa, la scelta di laurearsi con me è di un paio di anni fa - ha proseguito Lettieri -. Il tema della sua tesi è Costantino