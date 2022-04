La casa romana di Raffaella Carrà è in vendita: spunta un annuncio on line

A luglio dello scorso anno moriva Raffaella Carrà, regina indiscussa della televisione. Amata in Italia, amatissima anche all'estero. Oggi, la sua casa romana è in vendita. Si tratta di un appartamento molto grande che si trova nella zona Vigna Clara-Vigna Stelluti, a nord della Capitale. Un quartiere esclusivo, immerso nel verde, dove vivono tanti personaggi del mondo della tv e del cinema. L'annuncio on line è questo: "L'immobile si trova all'interno di un comprensorio di 15 palazzine, con tanto di parco, piscina, campi da tennis e portineria h24. È tranquillo e luminoso con tre accessi indipendenti".

LA CASA DELLA DIVA DELLA TELEVISIONE

Un appartamento di oltre 400 metri quadrati, che in prati occupa l'intero piano del palazzo. Nove camere da letti, cinque bagni e poi la grande zona giorno con un salone di rappresentanza, una palestra con sauna e sala trucco. Trattativa riservata. Prezzo top secret. Secondo i beninformati si tratta di una casa con colori chiari e tanta luce mentre nella stanza da letto, una parete è interamente ricoperta di specchi, un'altra è trapuntata e l'ultima è coperta da carta da parati fiorata. Il prezzo non è noto, la trattativa è riservata. La casa è arredata con cura e ogni minimo dettaglio non è lasciato al caso. Un grande terrazzo adornato di piante rampicanti rappresenta il valore aggiunto di una casa da sogno con ogni tipo di confort: grazie a un ascensore interno è possibile accedere al box adibito a lavanderia e stireria. Nelle foto pubblicate dall'agenzia immobiliare, spunta l’arredamento anni ’80 con mobili chiari, e tessuti mentre le pareti sono rivestite di carta da parati.