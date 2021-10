"La mia storia d'amore è vera": Claudio Sona parla del fidanzato Nick. Intanto, sogna un reality

Claudio Sona è il primo tronista Gay della storia della televisione. Alcuni anni fa ha partecipato a Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi, scardinando ogni tipo di pregiudizio. Ed ha vinto. Ora torna a parlare a Trends&Celebrities, la trasmissione di RTL102.5 News in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Con lui in collegamento in radiovisione c'è anche Nick Corina, il suo attuale fidanzato. “Stiamo insieme da quasi due anni. Gelosia? Non siamo così ossessivi, magari ogni tanto ci lanciamo frecciatine su qualcosa che potrebbe generare preoccupazione”, dice Sona. E poi Nick Corina, svela tutti i segreti del passato: “Non ho mai guardato Uomini e Donne. Ci siamo incontrati l’anno successivo alla sua uscita dal programma e non ci siamo minimamente calcolati. Poi, ci siamo scritti per caso su Instagram e da lì è nato tutto…”. Nick contatta sui social Claudio dopo diversi anni: “Lui è entrato a gamba tesa e ci sono cascato. Mi ha conquistato il fatto che non avesse assolutamente interesse nei confronti della mia popolarità”.

LE DICHIARAZIONI SU TOMMASO ELETTI DEL GF VIP

Intanto, sempre nel corso della diretta su RTL102.5 News, l'ex tronista parla del primo eliminato della casa di Cinecittà: Tommaso Eletti (ex volto di Temptation Island) che ha fatto discutere tutti per la sua gelosia. “Non concepisco i suoi comportamenti, ma mi stupisce di più la sua ex compagna Valentina, che accettava la gelosia che arrivava da un ragazzo. La popolarità? La volevano entrambi, a lei piacerà sicuramente fare parte di questo gioco”, ribadisce Claudio Sona.