Lady Gaga torna a casa: il racconto della prima data al Forum di Milano

“Mi chiamo Stefania Joanne Angelina Germanotta e questa è casa mia”. Lo mette in chiaro già dalle battute iniziali di quello che più che un concerto si presenta come un musical – degli eccessi - in quattro atti. A sette anni dall’ultimo live nel Belpaese, Lady Gaga è tornata a casa, infiammando l’Unipol Forum di Assago nella prima delle due date meneghine, tra oggetti di scena alti quanto palazzi, teschi giganti, una nave che, traghettata dal suo Caronte, attraversa il palco, e un alter ego in continuo dialogo con l’artista sul palco.

"MILANO BALLA O MUORI"

Si parte con “Bloody Mary”: a dare il via allo show è la Lady Gaga iper pop degli inizi, che entra in scena con 40 minuti di ritardo in cima a una struttura mastodontica che ricorda un abito vittoriano. “Milano balla o muori”, grida ai Little Monsters che hanno mandato sold out il palazzetto meneghino per le due date italiane – la prima ieri, la seconda stasera - del "Mayhem Ball Tour". Sfida accettata. Lo show si snoda su due ore e trenta minuti, con un ritmo frenetico in cui la tensione non accenna a calare. Sul palco del Forum c’è tutto: le hit che 15 anni fa hanno trasformato Stefani Germanotta in una popstar - “Poker Face”, “Paparazzi” -, c’è “Born This Way”, che sin dalla sua uscita nel 2011 si è imposta come un manifesto più che come una canzone, consacrando la star a madrina degli outsider. E poi c’è l’Italia: Lady Gaga è tornata a casa, e lo ribadisce con orgoglio, lo stesso “orgoglio italiano” che le hanno tramandato le nonne siciliane prima e il padre poi. Spazio anche alla dedica per Donatella Versace, seduta tra il pubblico, che arriva subito prima di “The Edge of Glory”: “Ho avuto pochi mentori nella mia carriera, Donatella è una di loro”, dice Gaga dal palco.



