Laura Freddi si sposa ed invita gli ex: "Sicuramente inviterò Paolo Bonolis"

L'invito arriverà anche a Paolo Bonolis, suo ex. Ma per il giorno del sì, Laura Freddi ha deciso di invitare pure gli altri ex che hanno fatto parte della sua vita. A svelarlo è stata lei stessa in un'intervista a DiPiù:

Sicuramente inviterò Paolo (Bonolis, ndr) con cui sono stata insieme cinque anni negli anni Novanta. Lui è stato una figura molto importante nella mia vita. Dopo i primi momenti difficili, seguiti alla rottura del nostro legame, siamo riusciti a costruire un rapporto basato sulla stima e sull'affetto"

I RAPPORTI CON PAOLO BONOLIS

Con Paolo Bonolis è rimasta in ottimi rapporti. Ed è diventata anche amica di Sonia Bruganelli (ex moglie del presentatore). Al matrimonio ci sarà anche l'ex marito di Laura Freddi, Claudio Casavecchia.

Con lui sono stata sposata due anni fino al 2008 e ho ritrovato un dialogo solo recentemente. Sono felice che oggi lui abbia messo su una bella famiglia e sia sereno, proprio come lo sono anche io con Leonardo. Non mancheranno poi le amiche storiche Miriana Trevisan e Cristina Quaranta, conosciute da ragazzina a "Non è la Rai" - dice sempre a DiPiù.

IL MATRIMONIO CON LEONARDO D'AMICO

Laura Freddi e Leonardo D'Amico sono legati da 12 anni. "Ci sposiamo per accontentare nostra figlia", continua a raccontare sulle colonne della rivista di Cairo Editore.

"Tutti i giorni mi ripete ‘Mamma, è arrivato il momento di sposare papà, e voglio portarvi io le fedi'. E noi la accontenteremo…Leonardo vorrebbe che ci sposassimo al mare, magari al tramonto, sulla spiaggia, con i piedi nella sabbia…. A me piacciono di più i paesaggi bucolici, il verde, i fiori, la campagna a perdita d'occhio: insomma mi piacerebbe un matrimonio 'country' in qualche paesino