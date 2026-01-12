Le constellation: cautelare per Jacques Moretti , domiciiari per la moglie, indagine italiana avviata

Il fascicolo che è stato avviato a piazzale Clodio ipotizza i reati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio ed è al momento contro ignoti. La trasmissione degli atti dalla Svizzera dovrebbe però portare i n automatico all’iscrizione nel registro degli indagati di Jacques Moretti e della moglie Jessica (per cui sono stati chiesti i domiciliari con braccialetto elettronico, ), entrambi gestori del Constellation , oltre a eventuali altre posizioni che emergeranno dall’inchiesta. A Sion oggi è previsto l’arrivo dell’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado che nei giorni scorsi ha più volte riferito dell’impegno a seguire i passi dell’indagine svizzera.

Cautelare di tre mesi per Jacques Moretti da parte del tribunale di Sion I pm italiani indagano per omicidio colposo e attendono gli atti dalla Svizzera. Emergono precedenti inchieste, irregolarità e falle nei controlli. i pm di Roma stanno predisponendo una rogatoria internazionale alle autorità svizzere per ottenere la lista degli indagati, i verbali degli interrogatori e tutta l’attività istruttoria svolta finora, dopo il rogo fatale.

Sentito inizialmente come persona informata sui fatti, prima del fermo, Moretti aveva dichiarato che una porta di sicurezza del locale era chiusa. Ha raccontato di averla trovata sbarrata dall’interno con un lucchetto quando, avvisato dell’incendio, è arrivato sul posto, e di averla scardinata con l’aiuto di altri. All’interno, ha detto, c’erano diverse persone a terra prive di sensi, alcune delle quali sono state portate fuori, tra cui Cyane Panine, barista di 24 anni poi deceduta. L’indagato non ha escluso che l’incendio possa essere stato innescato dai bengala utilizzati per accompagnare le bottiglie di champagne durante i festeggiamenti di Capodanno, pur sostenendo che “ci sia anche altro”. “Li utilizziamo da dieci anni e non abbiamo mai avuto problemi”, ha dichiarato, versione confermata dalla moglie: “Sistematicamente, quando serviamo una bottiglia in sala, aggiungiamo una candela scintillante”.

Il gestore ha inoltre ammesso di aver acquistato personalmente il rivestimento isolante del locale e di averlo installato durante i lavori di ristrutturazione del 2015, quando i Moretti hanno acquistato il bar.. Da allora, secondo quanto emerso, le autorità sarebbero intervenute due volte. Nel 2020 era stata aperta un’inchiesta penale sull’utilizzo di 75.500 euro di fondi Covid, in parte impiegati per l’acquisto di una Maserati poi venduta al padre di Jacques. Il procedimento si è concluso con un non luogo a procedere, dopo che i Moretti hanno dimostrato che l’auto rientrava nei conti della società. Nel 2022, invece, è intervenuto l’ispettorato del lavoro a seguito di segnalazioni di dipendenti francesi su presunte irregolarità legate a orari, riposi e lavoro notturno non retribuito.

Il punto stampa sui feriti

Tra i feriti del rogo di Crans-Montana ricoverati al Niguarda "sette sono in rianimazione intubati, cinque al Centro ustioni. Speriamo che un paio di loro nelle prossime giornate possano essere estubati. Per 3-4 di loro il percorso sarà molto più lungo e complicato". Lo spiega l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa al Niguarda. "I genitori sono tutti qui, hanno un loro spazio dove si possono incontrare, dove possono stare vicino ai figli, e incontrano soprattutto i medici curanti. Li ho trovati tutti tranquilli, ma in grande ansia. Ci sono un paio di genitori che non sono di Milano e gli abbiamo messo a disposizione strutture alberghiere. Sono tutti soddisfatti di quello che stiamo facendo" aggiunge Bertolaso. La veterinaria 29enne Eleonora Palmieri, originaria di Cattolica, "immagino che la prossima settimana verrà trasferita in una struttura ospedaliera vicino a casa sua", spiega Bertolaso. "L'ho trovata in ottime condizioni, di buon umore, e ha detto che non vede l'ora di riavvicinarsi a casa", conclude.



