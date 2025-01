Le spettacolari immagini dell'Aurora boreale in Italia: ecco dove e quando...

Non si tratta della Finlandia. Ma delll'Italia, dove un'insolita "Aurora boreale" ha regalato grandi emozioni durante la otte di San Silvestro sulle Dolomiti. Si tratta di uno spettacolo molto raro alle latitudini italiane.

Sulle Dolomiti il nuovo anno è iniziato con un'aurora boreale. Come documentano le riprese di alcune webcam, per esempio di Plan de Corones, il cielo si è tinto di rosa nella notte di San Silvestro, come racconta il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin su "X". L'aurora boreale è uno spettacolo molto raro alle latitudini italiane. Lo scorso maggio era già avvenuto questo evento.

COS'E' L'AURORA BOREALE?

Si tratta di un fenomeno molto conosciuto in altri Paesi. A livello scientifico, l’aurora boreale - come spiega il sito Studenti.it - "è prodotta dalle particelle solari, in gran parte costituite da elettroni, che vengono spinte contro il campo magnetico terrestre a grande velocità, entrando così in collisione con gli atomi dei gas presenti negli strati più esterni dell’atmosfera".

Sempre il sito descrive ancora il fenomeno cosi: "Questo gran movimento di particelle produce energia generando, ai nostri occhi, luce di varie lunghezze d’onda: i cosiddetti archi aurorali. Per via della particolare geometria del campo magnetico terrestre, la carica di elettroni del Sole viene indirizzata verso i due poli magnetici della Terra, il Polo Nord e il Polo Sud".