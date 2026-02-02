Leonardo, a Roma un evento che mette al centro le Stem, la Difesa e il futuro

Lo sguardo sul futuro. È il focus dell'evento organizzato oggi, al Pratibus District di Roma, da Leonardo e Fondazione Leonardo, nell'ambito della settimana nazionale delle Stem. Un'occasione per ricordare l'importanza delle discipline tecnico - scientifiche anche nell'ambito della Difesa e della Sicurezza. Sul palco, un nutrito insieme di ospiti, che ha discusso la materia davanti agli studenti delle scuole superiori. Proprio a loro si è rivolto il divulgatore scientifico Alberto Angela, parlando sotto alla Macchina del Volo di Leonardo: un incoraggiamento a credere nelle loro passioni, facendo del metodo, della mentalità scientifica e della padronanza di più discipline, la bussola da seguire.
CINGOLANI, FUTURO INDUSTRIALE E SOCIALE
E le Stem, per i più giovani, possono essere una grande opportunità lavorativa, perché il nostro Paese è carente di esperti nel settore, nonostante le nuove generazioni siano native digitali. A spiegare le proporzioni del fenomeno, è stato l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani. "Negli ultimi tre anni abbiamo assunto quasi ventimila persone e nei prossimi tre anni ne verranno assunte altre diciassettemila"
ha detto, sottolineando che siamo di fronte al futuro dello sviluppo industriale e sociale dell'Italia e non solo. Tecnologie che sono fondamentali anche in ottica di difesa, in un tempo di tensioni geopolitiche e guerre ibride. La necessità quindi è quella di investire sul capitale umano, prima che sulle tecnologie.
ROCCELLA, LA COLLABORAZIONE COL IL GOVERNO SULLE STEM
Centrale è il campo della formazione, anche per colmare le differenza che ci sono ancora, tra ragazzi e ragazze, nella scelta di percorsi in discipline Stem. "È importante che Leonardo prosegua nella sua attività di sensibilizzazione, in collaborazione con quello che stiamo facendo come governo"
ha detto la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, parlando di una sinergia che potrà concretizzarsi in un protocollo d'intesa.