Leonardo, a Roma un evento che mette al centro le Stem, la Difesa e il futuro

Lo sguardo sul futuro. È il focus dell'evento organizzato oggi, al Pratibus District di Roma, da Leonardo e Fondazione Leonardo, nell'ambito della settimana nazionale delle Stem. Un'occasione per ricordare l'importanza delle discipline tecnico - scientifiche anche nell'ambito della Difesa e della Sicurezza. Sul palco, un nutrito insieme di ospiti, che ha discusso la materia davanti agli studenti delle scuole superiori. Proprio a loro si è rivolto il divulgatore scientifico Alberto Angela, parlando sotto alla Macchina del Volo di Leonardo: un incoraggiamento a credere nelle loro passioni, facendo del metodo, della mentalità scientifica e della padronanza di più discipline, la bussola da seguire.





CINGOLANI, FUTURO INDUSTRIALE E SOCIALE

E le Stem, per i più giovani, possono essere una grande opportunità lavorativa, perché il nostro Paese è carente di esperti nel settore, nonostante le nuove generazioni siano native digitali. A spiegare le proporzioni del fenomeno, è stato l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani. "ha detto, sottolineando che siamo di fronte al futuro dello sviluppo industriale e sociale dell'Italia e non solo. Tecnologie che sono fondamentali anche in ottica di difesa, in un tempo di tensioni geopolitiche e guerre ibride. La necessità quindi è quella di investire sul capitale umano, prima che sulle tecnologie.





ROCCELLA, LA COLLABORAZIONE COL IL GOVERNO SULLE STEM

Centrale è il campo della formazione, anche per colmare le differenza che ci sono ancora, tra ragazzi e ragazze, nella scelta di percorsi in discipline Stem.ha detto la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, parlando di una sinergia che potrà concretizzarsi in un protocollo d'intesa.



