Luca Carboni raddoppia: dopo Milano, annunciato un concerto a Bologna a gennaio 2026

L’appuntamento è fissato per il 24 gennaio 2026 , all’ Unipol Arena di Bologna . “ RIO ARI O LIVE ” arriva anche nella città di Luca Carboni , in un grande racconto che fonde musica, immagini e parole. Il rapporto tra il cantautore e Bologna è profondissimo, cantato anche in successi come “Silvia lo sai” e “Bologna è una regola”, ma anche “San Luca”, il duetto con Cesare Cremonini uscito lo scorso anno. “ Mi è sempre piaciuto girare per Bologna di notte. Giravo ascoltando musicassette con i miei provini, idee, ipotesi di nuove canzoni in embrione. Attraversavo una città tutta accesa, illuminata ma deserta. Magica. Arrivavo in centro da fuori porta ”, ha raccontato la voce di “Mare mare” in occasione della mostra ospitata nelle sale del Museo Internazionale della Musica, nel capoluogo emiliano, dove sono esposte numerose opere pittoriche dell’artista.

IL RITORNO SUL PALCO DI LUCA CARBONI

Il ritorno sul palco di Luca Carboni arriva a sei anni di distanza dall’ultimo live. Un ritorno anticipato quest’estate, quando l’artista ha accompagnato Cesare Cremonini in alcune delle tappe del suo tour estivo sulle note di “San Luca”. Allo stadio Dall’Ara di Bologna, Carboni non ha trattenuto le lacrime: “Grazie Cesare per questa preghiera fatta sotto le mani e lo sguardo della Madonna di San Luca”, aveva detto con la voce rotta il cantautore rispondendo al boato del pubblico che inneggiava “Luca, Luca”. Cresce quindi l’attesa per l’11 novembre 2025, quando l’artista emiliano sarà sul palco dell’Unipol Forum di Assago: “‘RIO ARI O’ è il primo suono, la prima prima cosa in assoluto che la gente ha sentito di me, dalla mia voce, prima ancora delle parole di “CI STIAMO SBAGLIANDO RAGAZZI”, la canzone che apre il mio primo disco. Un suono che è diventato un simbolo perché ha una sua armonia, un suo impatto, anche visivamente”, aveva raccontato annunciando lo show meneghino. Il 2025 segna anche un anniversario importante nella storia del cantautore: il 3 settembre del 1985, infatti, 40 anni fa, uscì il suo secondo album, "Forever", diventato un classico della musica italiana.



