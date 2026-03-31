Mamma e figlia morte a Campobasso. Non fu intossicazione alimentare ma omicidio, tracce di ricina nel sangue

Mamma e figlia morte a Campobasso. Non fu intossicazione alimentare ma omicidio, tracce di ricina nel sangue

Mamma e figlia morte a Campobasso. Non fu intossicazione alimentare ma omicidio, tracce di ricina nel sangue Photo Credit: Ansa / FACEBOOK / 111

Redazione Web

31 marzo 2026, ore 16:30

È la possibile svolta nella morte di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi. Aperto un fascicolo per duplice omicidio premeditato, contro ignoti

Non fu un'intossicazione alimentare ma un omicidio. È la possibile svolta nella morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della mamma, Antonella Di Jelsi, di 50 anni. Aperto un nuovo fascicolo di indagine, per duplice omicidio premeditato. Al momento, contro ignoti.


LA SOSPETTA INTOSSICAZIONE

Madre e figlia avevano accusato sintomi da intossicazione dopo la cena della Vigilia di Natale. Si erano recate ripetutamente al pronto soccorso ed erano state rimandate a casa. Poi il peggioramento. Le due donne sono morte tra il 27 e il 28 dicembre, a poche ore di distanza. Per questo, cinque medici sono stati indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.


I RESTI DELLA CENA

Gli accertamenti degli inquirenti si erano poi concentrati su cosa potesse aver provocato il decesso. Sotto la lente erano finiti i resti del cibo consumato durante la cena della Vigilia di Natale nella casa di Pietracatella, in particolare del pesce e dei funghi. Tra le ipotesi, anche una possibile ingestione di farina contaminata con veleno per topi. Ma adesso, a tre mesi di distanza, potrebbe cambiare tutto.


LA RICINA

La novità è arrivata dai risultati degli esami del sangue effettuati sia in Italia che all'estero, da cui sono emerse tracce di ricina. Si tratta di una tossina potentissima, che causa nausea, vomito, diarrea, affanno, con un avvelenamento che può progredire fino a far collassare diversi organi, causando il decesso. Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, quindi, sarebbero state avvelenate. Gli inquirenti adesso lavorano per capire chi (e come) possa aver somministrato loro la sostanza. La casa delle vittime è ancora sotto sequestro. Gli altri due componenti della famiglia, il marito Gianni e l'altra figlia, vivono in un'altra abitazione. Anche l'uomo era stato ricoverato in quei giorni e si era poi ristabilito. La ragazza invece non era presente alla cena di quel 24 dicembre e non aveva mai manifestato alcun sintomo.


Argomenti

Antonella Di Jelsi
avvelenamento
Campobasso
Pietracatella
ricino
Sara Di Vita

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • L''Italia sulla luna, con il modulo abitativo e con un astronauta, accordo firmato a Washington

    L''Italia sulla luna, con il modulo abitativo e con un astronauta, accordo firmato a Washington

  • The Kolors a RTL 102.5: “Il 31 di maggio ci sarà il Power Hits Estate 2026 a Roma, faremo una performance incredibile”

    The Kolors a RTL 102.5: “Il 31 di maggio ci sarà il Power Hits Estate 2026 a Roma, faremo una performance incredibile”

  • Accordo raggiunto: Pizzaballa al Santo Sepolcro per Pasqua, messe in streaming

    Accordo raggiunto: Pizzaballa al Santo Sepolcro per Pasqua, messe in streaming

  • Caso Delmastro: le accuse ai Caroccia, il sottosegretario verrà sentito dalla commissione antimafia

    Caso Delmastro: le accuse ai Caroccia, il sottosegretario verrà sentito dalla commissione antimafia

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Blanco, Emma, Kid Yugi, Marco Masini, Bambole di Pezza e Elettra Lamborghini si aggiungono al cast

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Blanco, Emma, Kid Yugi, Marco Masini, Bambole di Pezza e Elettra Lamborghini si aggiungono al cast

  • "I giorni della vecchia" dal 29 al 31 marzo: i tre giorni più freddi della primavera

    "I giorni della vecchia" dal 29 al 31 marzo: i tre giorni più freddi della primavera

  • In Usa la doppietta Aprilia, vince Bezzecchi davanti a Martin

    In Usa la doppietta Aprilia, vince Bezzecchi davanti a Martin

  • A Gerusalemme la Polizia impedisce al cardinale Pizzballa di entrare al Santo Sepolcro

    A Gerusalemme la Polizia impedisce al cardinale Pizzballa di entrare al Santo Sepolcro

  • A Roma, nel giorno della manifestazione No Kings Italy, scoppia il caso del controllo di polizia su Ilaria Salis

    A Roma, nel giorno della manifestazione No Kings Italy, scoppia il caso del controllo di polizia su Ilaria Salis

Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro

Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro

Nelle prime ore di oggi 19 marzo, un commando ha fatto irruzione nella fabbrica di Prada nel Veneziano a Dolo, portando via centinaia di scarpe griffate per un valore di centinaia di migliaia di euro. I responsabili del furto hanno sfondato l’ingresso con veicoli e bloccato le vie di accesso per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Gli investigatori dell'Arma hanno recuperato le immagini della sorveglianza.

Arrestato diciassettenne, accusato di progettare una strage a scuola; appartiene a un gruppo di suprematisti razzisti

Arrestato diciassettenne, accusato di progettare una strage a scuola; appartiene a un gruppo di suprematisti razzisti

Il minorenne è di Pescara, ma vive a Perugia. I suoi miti sono Breivik e gli assalti armati alle scuole americane. Su Telegram era in gruppo che vaneggiava di razza ariana e dintorni

Genova: ragazzina di 13 anni in gravi condizioni dopo un salto nel vuoto di otto metri a Voltri

Genova: ragazzina di 13 anni in gravi condizioni dopo un salto nel vuoto di otto metri a Voltri

L'episodio è avvenuto in via Santuario delle Grazie, si indaga sulla ricostruzione del fatto, non si esclude nessuna ipotesi, sentiti familiari e amici