Mamma e figlia trovate morte a Roma, sarebbero americane, come un uomo ora ricercato per omicidio Photo Credit: agenzia ipa

Si fanno più chiari i contorni della vicenda della madre e della figlia ritrovate morte sabato scorso nel bel mezzo del parco di Villa Doria Pamphili a Roma. Varie testimonianze indicano come americane le due vittime, come sarebbe statunitense anche l’uomo che potrebbe averle uccise. Secondo il Messaggero, che riprende una testimonianza arrivata nella serata di mercoledi al programma tv 'Chi l'ha visto?', la persona intervenuta aveva segnalato di aver assistito nei giorni precedenti al ritrovamento, ad un violento litigio tra un uomo e una donna, che urlavano in inglese. Talmente duro che sono dovuti intervenire agenti di polizia di passaggio nella zona del parco.